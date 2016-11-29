НХЛ: "Сент-Луис" и "Айлендерс" победили в овертаймах

Прошедшей ночью в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) состоялись два поединка, оба из которых завершились в овертаймах.

Вторая команда Западной конференции "Сент-Луис Блюз" победила "Даллас Старз" со счетом 4:3, а победную шайбу в дополнительное время забросил российский форвард Владимир Тарасенко.

Таким образом, в активе "Сент-Луиса" теперь 29 очков и в турнирной таблице конференции он уступает лишь "Чикаго Блэкхоукс", у которого на два балла больше.

В другом матче дня аутсайдер Востояной конференции "Нью-Йорк Айлендерс" оказался сильнее "Калгари" - 2:1.

Сент-Луис - Даллас 4:3 ОТ (1:0, 1:1, 1:2, 1:0)

Шайбы: 13:36 Фаббри - 1:0, 24:17 Пьетранджело - 2:0, 36:21 Олексяк - 2:1, 41:47 Джейми Бенн - 2:2, 53:12 Перрон - 3:2, 59:10 Олексяк - 3:3, ОТ 03:24 Тарасенко - 4:3.

Нью-Йорк Айлендерс - Калгари 2:1 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 1:0)

Шайбы: 07:28 Таварес - 1:0, 45:51 Монахэн - 1:1, ОТ 01:53 Хики - 2:1.