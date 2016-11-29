Проверено головой: тренер команды НХЛ на своем примере продемонстрировал разницу между футболом и хоккеем (видео)
Два инцидента, случившиеся с тренерами хоккейной и футбольной команд на прошлой неделе, заставили журналистов провести параллели между двумя видами спорта.
На прошлой неделе с главным тренером хоккейного клуба "Вашингтон Кэпиталз" Барри Тротцем во время матча Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Торонто Мэйпл Лифс" случился неприятный инцидент, который заставил журналистов провести параллели между хоккеем и футболом. Об этом пишет TJournal.
Шайба, отскочившая от конька защитника, угодила прямо в лоб Тротцу. Тем не менее, специалист особого внимания на инцидент не обратил и отказался от медицинской помощи.
СМИ сравнили этот эпизод со случаем, который произошел в матче чемпионата Франции по футболу.
Во время игры с "Ренном" в главного тренера "Тулузы" Паскаля Дюпра попал бумажный самолетик, запущенный с трибуны одним из болельщиков. После того, как мужчина понял, что ему в голову что-то попало, он начал корчиться от боли и чуть не упал на газон.
После игры в соцсетях отметили, что Дюпра пытался добиться технического поражения или штрафа для "Ренна". При этом, сам тренер заявил, будто не понимает, что с ним произошло в тот момент, и сослался на кратковременное помутнение рассудка.
Добавим, что команды обеих специалистов проиграли свои матчи. "Вашингтон" уступил "Торонто" со счетом 2:4, а "Тулуза" проиграла матч "Ренну" - 0:1.