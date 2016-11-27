"Донбасс" всухую разгромил "Дженералз" в единственном матче дня УХЛ

ХК "Донбасс" одержал разгромную победу над киевским "Дженералз" в матче Украинской хоккейной лиги. Игра, прошедшая в Дружковке, завершилась со счетом 6:0.

По две шайбы за донецкую команда забили Павел Большаков и Шамиль Рамазанов, а еще по одному голу в ворота соперника отправили Александр Победоносцев и Егор Егоров.

Таким образом, "Донбасс" продолжает идти на втором месте в турнирной таблице чемпионата, имея 48 очков и две игры в запасе. У лидирующего "Кременчуга" - 51 очко.

Донбасс - Дженералз - 6:0 (3:0, 2:0, 1:0)

Шайбы: 02:10 Большаков (Егоров) - 1:0; 13:18 Победоносцев (Кочетков, Яковлевс) - 2:0; 18:26 Большаков (Рамазанов, Петрухно) - 3:0; 22:15 Егоров (Шафаренко) - 4:0; 30:20 Рамазанов (Большаков, Победоносцев) - 5:0; 51:31 Рамазанов (Егоров, Большаков) - 6:0.