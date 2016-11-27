НХЛ. "Монреаль" в овертайме победил "Детройт", "Чикаго" проиграл в Лос-Анджелесе (результаты матчей)

Команда-лидер Востояной конференции и всего регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль Кэнэдиенс" прошедшей ночью в овертайме победила "Детройт Рэд Уингс".

Матч завершился со счетом 2:1 в пользу канадцев, а победную шайбу забросил Алекс Гальченюк.

Вместе с тем, лидер Западной конференции "Чикаго Блэкхоукс", напротив, проиграл в овертайме со счетом 1:2. Команда из Иллинойса уступила "Лос-Анджелес Кингс" после шайбы канадского форварда Джеффа Картера.

Также отметим, что в других четырех матчах дня команды завершали игру сериями буллитов. Таким образом победы одержали "Питтсбург Пингвинс", "Флорида Пантерс", "Сент-Луис Блюз" и "Ванкувер Кэнакс".

Результаты матчей:

Детройт - Монреаль 1:2 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 0:1)

Шайбы: 43:20 Абделькадер - 1:0, 51:05 Галлахер - 1:1, ОТ 03:37 Гальченюк - 1:2.

Лос-Анджелес - Чикаго 2:1 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 1:0)

Шайбы: 11:21 Кэйн - 0:1, 20:57 Мартинес - 1:1, ОТ 01:06 Картер - 2:1.

Питтсбург - Нью-Джерси 4:3 Б (0:1, 2:2, 1:0, 0:0, 1:0)

Шайбы: 03:33 Каммаллери - 0:1, 21:23 Гинтцель - 1:1, 22:38 Кюнакл - 2:1, 24:00 Фиддлер - 2:2, 29:19 Каммаллери - 2:3, 59:46 Кросби - 3:3;

Решающий буллит: Летанг (третий раунд).

Флорида - Коламбус 2:1 Б (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0)

Шайбы: 16:45 Ягр - 1:0, 52:50 Саад - 1:1;

Решающий буллит: Барков (второй раунд).

Сент-Луис - Миннесота 4:3 Б (0:1, 1:1, 2:1, 0:0, 1:0)

Шайбы: 11:36 Койву - 0:1, 27:41 Счастны - 1:1, 29:43 Хоула - 1:2, 43:27 Швартц - 2:2, 44:30 Швартц - 3:2, 58:52 Койл - 3:3;

Решающий буллит: Перрон (четвертый раунд).

Колорадо - Ванкувер 2:3 Б (0:1, 1:1, 1:0, 0:0, 0:1)

Шайбы: 03:46 Эрикссон - 0:1, 31:15 Григоренко - 1:1, 41:26 Барроус - 1:2, 43:56 Игинла - 2:2;

Решающий буллит: Барроус (первый раунд).

Торонто - Вашингтон 4:2 (1:0, 1:0, 2:2)

Шайбы: 02:35 Мартин - 1:0, 23:28 ван Римсдайк - 2:0, 40:22 Мэттьюз - 3:0, 49:30 Бэкстрем - 3:1, 51:50 Кадри - 4:1, 56:44 Йоханссон - 4:2.

Оттава - Каролина 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

Шайбы: 11:24 Ахо - 0:1, 26:15 Фанеф - 1:1, 56:28 Туррис - 2:1.

Сан-Хосе - Анахайм 2:3 (1:2, 1:1, 0:0)

Шайбы: 08:40 Кутюр - 1:0, 09:44 Гарбатт - 1:1, 13:21 Ракелл - 1:2, 29:43 Демело - 2:2, 32:59 Гетцлаф - 2:3.