Бывший российский вратарь хоккейного "Дженералз": Узнал Украину с другой стороны, не с той, что говорят о ней по ТВ

Бывший вратарь киевского хоккейного клуба "Дженералз" Олег Петров в своем прощальном обращении к болельщикам и клубу в Instagram признался, что любит Украину и Киев.

"Киев шикарен! Я узнал Украину с другой стороны,не с той, что говорят о ней по ТВ", - написал вратарь.

Также игрок поблагодарил команду и болельщиков: "Спасибо за всё ХК "Дженералз"! Спасибо большое тренерскому штабу в лице Константина Симчука и Вадима Шахрайчука. Спасибо, что дали мне шанс, спасибо, что поверили в меня! Вы супер тренеры, супер люди, я верю, что, Вы, добьетесь больших высот, тренируя, лучшие команды мира!!! Спасибо Александру Юрьевичу Сеуканду! Хоть немного, но поработал со специалистом мирового уровня! Всем ребятам, кто ушел из команды и кто остался спасибо за время, которое мы провели вместе! Мы сделали хорошо дело! Спасибо большое нашим болельщикам, вы самые лучшие! Я всегда чувствовал вашу поддержку, как далеко бы не находился от Киева".

Ранее сегодня, на собрании руководства с тренерским штабом ХК "Дженералз" было принято решение о переформатирования состава команды. Свои выступления в чемпионате Украинской хоккейной лиги «Дженералз» продолжит в новом формате молодежной команды. Данное решение продиктовано приостановлением деятельности предприятия – основного спонсора клуба, а также сложной экономической ситуацией в целом.