НХЛ: "Монреаль" прервал пятиматчевую победную серию "Каролины"

В ночь на пятницу в Национальной хоккейной лиге было сыграно два матча, в одном из которых "Монреаль Канадиенс" обыграл "Каролину Харрикейнз" и прервал пятиматчевую выигрышную серий соперника, сообщает официальный сайт лиги.

"Харрикейнз" в четверг продемонстрировали, что их пятиматчевая победная серия произошла не просто так. "Каролина" оказала очень упорное сопротивление "Монреалю", но во многом из-за вратаря Кэри Прайса (31 сэйв) и одного рикошета не смогла увезти из очков. "Канадиенс", из предыдущих пяти матчей проигравшие четыре, улучшили статистику выступлений дома до 12-1-1.

Согласно данным Elias, "Монреаль" выиграл 12 из 14 домашних матчей на старте сезона пять раз в истории, а в последний раз - в сезоне 1984-85.

Счет в середине первого периода открыл нападающий "Каролины" Элиаш Линдхольм, которому удался бесподобный по точности кистевой бросок в дальний верхний угол. Через полторы минуты счет сравнял Эндрю Шоу. "Харрикейнз" имели преимущество, но решающий гол через 14 секунд после начала третьего периода забил Макс Пачиоретти, удачно подкарауливший отскок от лицевого борта.

В другом матче дня "Оттава" выиграла со счетом 3:1 у "Бостона", который, таким образом, проиграл второй матч подряд и третий из последних четырех.

"Брюинз" играли без капитана Здено Хары, который получил травму. Его место в составе занял Кеван Миллер, который, в свою очередь, от повреждения оправился и провел первую игру в сезоне.