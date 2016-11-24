УХЛ: "Донбасс" разгромил "Белый Барс"

В Дружковке (Донецкая обл.) завершился матч регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги, в котором "Донбасс" принимал "Белый Барс" из Белой Церкви и выиграл со счетом 7:1, сообщает официальный сайт соревнований.

Дончане проигрывали после двух периодов со счетом 0:1, но зибили семь голов подряд в заключительной 20-минутке.

Впервые в истории "Белый Барс" в матче с "Донбассом" сохранял свои ворота в неприкосновенности чуть больше двух периодов. Правда, набрать очки команде это все равно не помогло.

Свое маленькое чудо команда Константина Буценко сотворила на 33-й минуте, когда Ружников точным броском по центру ворот реализовал отложенный штраф. Сохранять счет 0:1 гостям удавалось до 33-й секунды 41-й минуты. После чего за дело взялись хозяева.

Трижды дончане забили усилиями нападающих первого звена – сравнял счет Виталий Лялька, вывел вперед – Евгений Никифоров, а удвоил преимущество – Никита Буценко. А затем по дублю записали на свой счет Олег Шафаренко и Мартиньш Яковлевс. К слову, для латвийского защитника "Донбасса" это был второй дубль в чемпионате Украины кряду. В 20-м туре Яковлевс также дважды забил "Белому Барсу" на выезде.

Таким образом, "Донбасс" набрал 45 очков в 19 матчах, вышле на чистое 2-е место по набранным очкам, оторвавшись от "Кривбасса" - 42 (21). Вместе с тем, команда является лидерам турнира по потерянным очкам, потенциально опережая на 3 балла "Кременчук" - 51 (22).