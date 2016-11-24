НХЛ. "Питтсбург" разгромил "Рейнджерс", "Эдмонтон" забил шесть шайб "Колорадо" (результаты матчей)

Действующий чемпион Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург Пингвинс" разгромил одного из лидеров Восточной конференции "Нью-Йорк Рейнджерс" в центральном матче дня регулярного чемпионата.

Матч завершился со счетом 6:1, а лидер "Питтсбурга" Сидни Кросби отметился двумя шайбами. Победа позволила "Пингвинс" сократить отставание от "Рейнджерс" до двух очков - теперь у чемпионов НХЛ 27 баллов, у "Рейнджерс" - 29, а у лидирующего в чемпионате "Монреаля" - 30.

В других матчах дня отметим победу лидера Тихоокеанского дивизиона "Эдмонтон Ойлерз" у "Колорадо Эвеланж" со счетом 6:3. Канадская команда с 25 очками делит второе место с "Сент-Луис Блюз" в Западной конференции.

Результаты матчей:

Нью-Йорк Рейнджерс - Питтсбург 1:6 (1:0, 0:5, 0:1)

Шайбы: 04:22 Нэш - 1:0, 22:02 Уилсон - 1:1, 24:58 Кросби - 1:2, 30:12 Кессел - 1:3, 32:57 Кросби - 1:4, 36:42 Шири - 1:5, 53:05 Каллен - 1:6.

Колорадо - Эдмонтон 3:6 (2:2, 1:0, 0:4)

Шайбы: 05:50 Маккиннон - 1:0, 08:45 Ньюджент-Хопкинс - 1:1, 17:19 Р. Бурк - 2:1, 19:49 Эберле - 2:2, 32:56 Р. Бурк - 3:2, 40:32 Лучич - 3:3, 46:25 Макдэвид - 3:4, 47:30 Драйзатль - 3:5, 59:45 Эберле - 3:6.

Миннесота - Виннипег 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)

Шайбы: 39:01 Койву - 1:0, 51:13 Бродин - 2:0, 52:06 Уилер - 2:1, 59:29 Паризе - 3:1.

Баффало — Детройт 1:2 Б (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1)

Шайбы: 36:00 Нюквист - 0:1, 41:42 Джионта - 1:1.

Решающий буллит: Ванек (второй раунд)

Нью-Джерси - Торонто 5:4 Б (0:3, 3:1, 1:0, 0:0, 1:0)

Шайбы: 10:33 Мэттьюз - 0:1, 13:31 Кадри - 0:2, 18:52 Мэттьюз - 0:3, 20:32 Зейджак - 1:3, 23:10 Беннетт - 2:3, 25:30 Каммаллери - 3:3, 29:26 Мартин - 3:4, 46:50 Аувиту - 4:4.

Вашингтон - Сент-Луис 4:3 (1:0, 1:1, 2:2)

Шайбы: 17:28 Овечкин - 1:0, 30:12 Овечкин - 2:0, 30:48 Тарасенко - 2:1, 46:31 Кузнецов - 3:1, 46:53 Овечкин - 4:1, 58:45 Пьетранджело - 4:2, 59:31 Тарасенко - 4:3.

Коламбус - Калгари 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Шайбы: 26:35 Брауэр - 0:1, 46:25 Ферланд - 0:2.

Тампа-Бэй - Филадельфия 4:2 (1:0, 0:2, 3:0)

Шайбы: 19:57 Хедман - 1:0, 26:06 Виз - 1:1, 39:05 Проворов - 1:2, 53:28 Киллорн - 2:2, 53:40 Кэллахан- 3:2, 58:45 Кучеров - 4:2.

Нэшвилл - Даллас 5:2 (1:0, 1:0, 3:2)

Шайбы: 14:52 Форсберг - 1:0, 36:06 Фишер - 2:0, 45:32 Шарп - 2:1, 45:09 Джохансен - 3:1, 51:09 Смит - 4:1, 58:44 Ритчи - 4:2, 59:44 Нил - 5:2.

Сан-Хосе - Чикаго 2:1 (2:0, 0:1, 0:0)

Шайбы: 11:32 Кутюр - 1:0, 14:42 Уорд - 2:0, 32:11 Панарин - 2:1.

Аризона - Ванкувер 1:4 (0:1, 1:3, 0:0)

Шайбы: 03:08 Бертчи - 0:1, 20:58 Дворак - 1:1, 23:18 Эрикссон - 1:2, 23:35 Хорват - 1:3, 26:49 Барроус - 1:4.

Лос-Анджелес - Нью-Йорк Айлендерс 4:2 (1:0, 0:0, 3:2)

Шайбы: 15:34 Мартинес - 1:0, 44:27 Ли - 1:1, 57:07 Форборт - 2:1, 57:32 Кинг - 3:1, 57:51 Маззин - 4:1, 58:08 Ли - 4:2.