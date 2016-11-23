НХЛ. "Монреаль" проиграл "Оттаве", но остался лидером регулярного чемпионата (результаты матчей)

Лидер регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль Кэнэдиенс" прошедшей ночью потерпел пятое поражение в сезоне.

Команда Мишеля Террьена проиграла "Оттаве Сенаторс". "Монреаль" во время домашнего матча трижды выходил вперед, но в результате проиграл со счетом 3:4. Победную шайбу в начале третьего периода забил шведский защитник гостей Эрик Карлссон.

Несмотря на поражение, "Монреаль" остался лидером Восточной конференции НХЛ. В активе "Кэнэдиэнс" 30 очков при 19 сыгранных встречах. У их преследователей "Нью-Йорк Рейнджерс" - 29 очков в 20 матчах.

Результаты матчей:

Монреаль - Оттава 3:4 (0:0, 2:2, 1:2)

Шайбы: 20:26 Вебер - 1:0, 25:22 Хоффман - 1:1, 27:39 Радулов - 2:1, 35:55 Брассар - 2:2, 42:08 Гальченюк - 3:2, 43:13 Стоун - 3:3, 45:37 Карлссон - 3:4.

Бостон - Сент-Луис 2:4 (1:0, 1:3, 0:1)

Шайбы: 07:44 Бэкес - 1:0, 23:23 Лехтеря - 1:1, 28:59 Мур - 2:1, 33:59 Бортуццо - 2:2, 36:11 Счастны - 2:3, 58:44 Лехтеря - 2:4.

Торонто - Каролина 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)

Шайбы: 05:55 Гардинер - 1:0, 17:21 Скиннер - 1:1, 34:06 Сталберг - 1:2.

Флорида - Филадельфия 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

Шайбы: 11:11 Симмондс - 0:1, 33:03 Виз - 0:2, 47:04 Казинс - 0:3, 58:09 Смит - 1:3.

Анахайм - Нью-Йорк Айлендерс 2:3 Б (1:2, 0:0, 1:0, 0:0, 0:1)

Шайбы: 01:04 Фаулер - 1:0, 11:51 Пелех - 1:1, 16:42 Бэйли - 1:2, 49:08 Ракелл - 2:2.