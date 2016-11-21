НХЛ. "Рейнджерс" уступили "Флориде", "Кингс" победили в калифорнийском дерби (результаты матчей)

Один из лидеров Восточной конфренции НХЛ "Нью-Йорк Рейнджерс" прошедшей ночью уступил "Флориде Пантерс" со счетом 2:3.

По ходу игры "Рейнджерс" усилиями Криса Крайдера и Мики Зибанеджада дважды выходили вперед, но гости находили силы быстро отыгрываться. Овертайм матча завершился без забитых шайб, а в серии буллитов сильнее оказалась команда из города Санрайз.

В других матчах отметим победу "Лос-Анджелес Кингс" над "Анахаймом" в Калифорнийском дерби со счетом 3:2. Решающую шайбу в игре забросил Рикард Ракелл в середине третьего периода.

Результаты матчей:

Нью-Йорк Рейнджерс - Флорида 2:3 Б (1:0, 0:1, 1:1, 0:0, 0:1)

Шайбы: 13:15 Крайдер - 1:0, 34:43 Яндл - 1:1, 41:45 Зибанеджад - 2:1, 47:54 Экблад - 2:2.

Анахайм - Лос-Анджелес 2:3 (0:0, 0:3, 2:0)

Шайбы: 22:15 Даути - 0:1, 32:21 Картер - 0:2, 33:35 Картер - 0:3, 43:34 Верметт - 1:3, 48:36 Ракелл - 2:3.

Детройт - Калгари 2:3 (1:0, 0:1, 1:2)

Шайбы: 08:06 Татар - 1:0, 23:40 Хэтевей - 1:1, 42:31 Стейджан - 1:2, 47:59 Мэнта - 2:2, 52:14 Бэклунд - 2:3.

Каролина - Виннипег - 3:1 (1:0, 0:0, 2:1)

Шайбы: 06:45 Линдхольм - 1:0, 42:39 Раск - 2:0, 49:33 Шайфли - 2:1, 58:17 Хэнифин - 3:1.