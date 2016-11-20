ХК "Донбасс" победил британский "Ноттингем" в своем последнем матче на Континентальном кубке
17:05, 20 ноября 2016Хоккей
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Донецкая команда завершила участие в международном хоккейном турнире на мажорной ноте.
"Донбасс" победил "Ноттингем" / ХК "Донбасс"
Хоккейный клуб "Донбасс" победил британский "Ноттингем Пантерс" в своем последнем матче на Континентальном кубке.
Матч, в котором у обеих команд не было турнирной мотивации, завершился со счетом 3:1. Шайбы в составе чемпионов Украины забили Виктор Захаров, Егор Егоров и Олег Шафаренко.
Напомним, ранее "Донбасс" проиграл вице-чемпиону Франции "Анже" (2:3) и обладателю Кубка Дании "Оденсе" (1:2). Таким образом, украинская команда досрочно прекратила борьбу за выход в Суперфинал турнира.
Ноттингем - Донбасс - 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)
Шайбы: 27:28 Захаров (Кочетков) - 0:1; 42:58 Егоров - 0:2; 48:46 Моран (Кудроч, Калуш) - 1:2; 59:33 Шафаренко - 1:3.
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