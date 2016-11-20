НХЛ. "Монреаль" победил "Торонто" в канадском дерби (результаты матчей)

Лидер регулярного чемпоната НХЛ "Монреаль Кэнэдиэнс" прошедшей ночью выиграл очередное канадское дерби в матче с "Торонто Мэйпл Лифс".

Игра завершилась со счетом 2:1 - в составе победителей забитыми шайбами отметились Пол Байрон и Александр Гальченюк, после чего форвард "Торонто" Уильям Нюландер отквитал один гол.

В других матчах отметим поражение по буллитам действующего чемпиона НХЛ и одного из лидеров Восточной конференции "Питтсбург Пингвингс" от "Баффало".

А вот лидер Западной конференции "Чикаго Блэкхоукс" обыграл в овертайме "Ванкувер Кэнакс" со счетом 4:3. Победную шайбу в игре забросил словацкий форвард Мариан Хосса.

Результаты матчей:

Монреаль - Торонто 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

Шайбы: 15:45 Байрон - 1:0; 20:32 Гальченюк - 2:0; 28:47 Нюландер - 2:1.

Баффало - Питтсбург 2:1 (1:0, 0:0, 0:1, 0:0)

Шайбы: 08:16 Каррьер - 1:0; 45:46 Кросби - 1:1.

Ванкувер - Чикаго 3:4 ОТ (1:0, 2:0, 0:3, 0:1)

Шайбы: 13:49 Эрикссон - 1:0; 37:03 Хорват - 2:0; 38:27 Саттер - 3:0; 42:53 Панарин - 3:1; 44:06 Хиностроза - 3:2; 55:46 - 3:3; ОТ 04:04 Хосса - 3:4.

Филадельфия - Тампа-Бэй 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Шайбы: 14:25 Джонсон - 0:1; 27:40 Палат - 0:2; 44:26 Друэн - 0:3.

Лос-Анджелес - Нью-Джерси 4:2 (0:1, 2:0, 2:1)

Шайбы: 03:38 Мур - 0:1; 24:58 Мартинес - 1:1; 38:20 Пирсон - 2:1; 40:45 Картер - 3:1; 57:28 Лаппин - 3:2; 59:32 Маззин - 4:2.

Оттава - Флорида 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)

Шайбы: 00:25 Ягр - 0:1; 12:00 Йокинен - 0:2; 35:05 Маршессо - 0:3; 44:45 Пажо - 1:3; 49:16 - 1:4.

Даллас - Эдмонтон 2:5 (0:2, 2:2, 0:1)

Шайбы: 02:57 Макдэвид - 0:1; 11:36 Питлик - 0:2; 25:21 Клефбом - 0:3; 26:17 Макдэвид - 0:4; 35:47 Ивз - 1:4; 36:47 Дж.Бенн - 2:4; 46:51 Макдэвид - 2:5.

Бостон - Виннипег 4:1 (0:0, 3:0, 1:1)

Шайбы: 22:01 Белески - 1:0; 31:37 Маршан - 2:0; 37:00 Бержерон - 3:0; 41:41 Шаллер - 4:0; 57:20 Лоури - 4:1.

Миннесота - Колорадо 2:3 (1:0, 1:0, 0:3)

Шайбы: 08:32 Койл - 1:0; 26:34 Гровач - 2:0; 43:51 Рантанен - 2:1; 46:48 Содерберг - 2:2; 49:20 Маккиннон - 2:3.

Аризона - Сан-Хосе 3:2 ОТ (1:0, 1:0, 0:2, 1:0)

Шайбы: 01:55 Ридер - 1:0; 27:53 Доми - 2:0; 40:41 Павелски - 2:1; 50:28 Вингелс - 2:2; ОТ 01:16 Ханзал - 3:2.

Сент-Луис - Нэшвилл 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)

Шайбы: 23:09 Перрон - 1:0; 28:59 Рибейро - 1:1; 47:28 Бродзяк - 2:1; 51:36 Тарасенко - 3:1.