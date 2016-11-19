"Донбасс" проиграл "Оденсе" и досрочно лишился шансов на выход в финал Континентального кубка

В Оденсе (Дания) завершился матч 2-го тура полуфинала Континентального кубка, в котором местный одноименный клуб принимал донецкий "Донбасс" и выиграл со счетом 2:1, сообщает официальный сайт соревнований.

Дончане, как и днем ранее против французского "Анже", начали матч активно и открыли счет в игре. На 12-й минуте бросок Романа Благого достиг цели - 0:1. Впрочем, еще до конца первого периода хозяева полуфинального турнира сумели сравнять результат. На 16-й минуте Тони Романо завершил комбинацию с участием Оливера Ларсена и Дэйла Митчела.

Решающий эпизод матча случился в 3-м периоде, на 46-й минуте. Победный гол в составе "Оденсе" забил Романо, который точно бросил после пасов Себастьяна Страндберга и Мартина Ларсона. На счету Романо дубль в этом матче.

Таким образом, с учетом поражения накануне от "Анже" (2:3), "Донбасс" досрочно занял последнее 4-е место в группе и потерял все шансы на выход в финальный турнир Континентального кубка.

Последний матч - против британского "Ноттингема" - который состоится в воскресенье 20 ноября, не будет иметь никакого турнирного значения.