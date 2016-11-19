"Кременчук" одолел "Кривбасс" в центральном матче тура УХЛ

В Кременчуге завершился матч регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги, в котором "Кременчук" принимал "Кривбасс" и выиграл со счетом 2:0, сообщает официальный сайт турнира.

Судьба матча была решена в третьем периоде.

Команды осторожно начали игру и на протяжении двух периодов никак не могли поразить ворота друг друга. А в начале заключительной 20-минутки судьбу игры решили два точных броска игроков "Кременчука".

На 41-й минуте Кича забил первый и победный гол хозяев льда, завершив комбинацию с участием Кирющенкова и Гниденко. А на 46-й минуте Коваленя удвоил преимущество своей команды, завершив острую атаку с участием Гниденко и Чернышенко.

Таким образом, "Кременчук" упрочил свое лидерство в турнирной таблице УХЛ набрав 48 очков. У "Донбасса" - 42 балла, "Кривбасса" - 40, "Дженералз" - 24, "Витязя" - 8, "Белого Барса" - 6.