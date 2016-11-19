"Коламбус" выиграл седьмой домашний матч подряд в НХЛ и установил клубный рекорд

В ночь на субботу в Национальной хоккейной лиге состоялись пять матчей, в центральном из которых "Блю Джекетс" обыграли "Нью-Йорк Рейнджерс" со счетом 4:2 и выиграли седьмой домашний поединок подряд, установив клубный рекорд, сообщает официальный сайт лиги.

На счету "Коламбуса" победы над "Монреалем", "Вашингтоном", "Сент-Луисом", "Далласом", "Анахаймом", "Чикаго" и теперь "Рейнджерс". Впечатляющий список.

Главным героем встречи стал нападающий Мэтт Калверт. Во втором периоде шайба попала форварду в лоб, и он ушел в раздевалку, где ему было наложено 36 швов. Но игрок вернулся на площадку и в третьем периоде при счете 2:2 в меньшинстве забросил победную шайбу.

Вратать "Коламбуса" Сергей Бобровский отразил 25 бросков и позволил лучшему нападению лиги забросить только две шайбы - впервые за последние 10 матчей. Голкипер "Блю Джекетс" выиграл семь из восьми последних поединков, а "Коламбус" обыграл "Рейнджерс" впервые за восемь очных встреч.

НХЛ. 18 ноября.

Вашингтон Кэпиталз – Детройт Ред Уингз – 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

1:0 – Бигл (Орлов) – 54:49 э

Вратари: Холтби – Ховард

Нью-Йорк Айлендерс – Питтсбург Пингвинз – 2:3 ОТ (0:1, 2:1, 0:0, 0:1)

0:1 – Кросби (Летанг, Куниц) – 15:19 (5x4) 1:1 – Нельсон (Строум, Таварес) – 21:51 (5x4) 2:1 – Бовилье – 22:34 2:2 – Дейли (Кессел, Куниц) – 33:55 2:3 – Летанг (Кросби) – 61:24 (3x3)

Вратари: Галак – Мюррей

Коламбус Блю Джекетс – Нью-Йорк Рейнджерс – 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

1:0 – Карлссон – 16:34 2:0 – Ганье – 25:37 2:1 – Грабнер – 31:04 2:2 – Зибанеджад (Шей, Холден) – 48:32 3:2 – Калверт (Карлссон, Мюррей) – 51:35 (4x5)

Вратари: Бобровский – Лундквист

Каролина Харрикейнз – Монреаль Канадиенс – 3:2 (0:0, 0:1, 3:1)

0:1 – Питри (Марков, Юдон) – 34:19 1:1 – Скиннер (Хэйнси, Ахо) – 43:12 2:1 – Терявяйнен (Хэйнси, Раск) – 47:43 3:1 – Раск (Линдхольм) – 49:02 3:2 – Шоу (Марков, Питри) – 55:29

Вратари: Уорд – Монтойя

Калгари Флэймз – Чикаго Блэкхоукс – 2:3 (0:1, 2:1, 0:1)

0:1 – Хартман (Анисимов) – 07:42 1:1 – Беннетт (Монахан, Брауэр) – 23:33 2:1 – Монахан (Беннетт, Брауэр) – 27:03 2:2 – Сибрук (Кит, Кейн) – 34:34 (5x4) 2:3 – Мариан Госса (Панарин, Кемпны) – 57:37

Вратари: Джонсон – Кроуфорд