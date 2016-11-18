Форвард "Нэшвилла" Нил забил в шестой подряд игре НХЛ и повторил клубный рекорд

В ночь на пятницу в Национальной хоккейной лиге состоялись 10 матчей, а главным событием стало достижение Джеймса Нила, который забивает голы в шести матчах подряд, сообщает официальный сайт лиги.

30 сэйвов Пекки Ринне и гол Джеймса Нила в шестом матче подряд помогли "Нэшвиллу" со счетом 5:1 в гостях переиграть "Оттаву", одержав всего вторую выездную победу в сезоне. Новичок "Предаторз" Понтус Аберг отметился первой шайбой в карьере. "Оттава" с конца первого периода играла без получившего травму нападающего Бобби Райана. Нил, отличившись в шестой игре подрд, повторил клубный рекорд.

Также стоит отметить, что капитан "Тампы" Стивен Стэмкос пропустит от четырех до шести месяцев. Как и в конце прошлого сезона "Лайтнинг" снова придется жить с ощущением утраты и изыскивать внутренние резервы, но по крайней мере игроки и тренеры уже обладают подобным опытом. В четверг "Тампа" проводила первый матч без Стэмкоса и уверенно обыграла "Баффало" со счетом 4:1, одержав третью победу подряд. "Сэйбрз", которых тоже замучили травмы, уступили в пятой игре к ряду.

Регулярный чемпионат. 18 ноября 2016

Лос-Анджелес Кингз – Эдмонтон Ойлерз - 4:2

Ванкувер Кэнакс – Аризона Койотс - 3:2 (ОТ)

Анахайм Дакс – Нью-Джерси Дэвилз - 3:2

Даллас Старз – Колорадо Эвеланш 3:2

Сент-Луис Блюз – Сан-Хосе Шаркс 3:2

Миннесота Уайлд – Бостон Брюинз 1:0

Торонто Мэйпл Лифс – Флорида Пантерз 6:1

Оттава Сенаторз – Нэшвилл Предаторз 1:5

Баффало Сэйбрз – Тампа-Бэй Лайтнинг 1:4

Филадельфия Флайерз – Виннипег Джетс 5:2