Завтра в Украине впервые начнется чемпионат по женскому хоккею
15:04, 17 ноября 2016Хоккей
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На старт турнира выйдут пять команд из четырех городов страны.
Завтра в Киеве начнется женский чемпионат по хоккею / vk.com/club85399625
В пятницу, 18 ноября, стартует первый в истории Украины чемпионат по хоккею среди женщин, сообщает "Чемпион".
В турнире примут участие пять команд - "Украиночка" (Киев), "Днепровские Белки" (Днепр), "Лавина" (Кременчуг), "Пантеры" (Харьков) и "Королевы Днепра" (Днепр).
Чемпионат Украины пройдет в два этапа. На первом состоятся пять однокруговых мини-турниров в каждом из городов (два в Днепре).
1-й тур пройдет в Киеве с 18 по 20 ноября 2016 года.
На втором этапе команды в течение уик-энда проведут полуфинальные матчи, встреча за бронзу и финал, который состоится 8 марта 2017 года.
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