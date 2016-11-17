Завтра в Украине впервые начнется чемпионат по женскому хоккею

В пятницу, 18 ноября, стартует первый в истории Украины чемпионат по хоккею среди женщин, сообщает "Чемпион".

В турнире примут участие пять команд - "Украиночка" (Киев), "Днепровские Белки" (Днепр), "Лавина" (Кременчуг), "Пантеры" (Харьков) и "Королевы Днепра" (Днепр).

Чемпионат Украины пройдет в два этапа. На первом состоятся пять однокруговых мини-турниров в каждом из городов (два в Днепре).

1-й тур пройдет в Киеве с 18 по 20 ноября 2016 года.

На втором этапе команды в течение уик-энда проведут полуфинальные матчи, встреча за бронзу и финал, который состоится 8 марта 2017 года.