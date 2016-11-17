НХЛ. Чемпионский "Питтсбург" пропустил семь шайб от "Вашингтона" (результаты матчей)

Действующий чемпион Национальной хоккейной лиги "Питтсбург Пингвинс" разгромно проиграл матч регулярного чемпионата команде "Вашингтон Капиталс".

Встреча завершилась со счетом 7:1, причем единственную шайбу "Питтсбург" отправил в ворота хозяев, когда исход встречи был уже предрешен. В составе "Вашингтона" по два гола забили Ти Джей Оши и Ларс Бекстрем, еще по одной шайбе в ворота соперника отправили Дмитрий Орлов, Джастин Уильямс и Александр Овечкин.

Еще в одном матче дня проходила дуэль аутсайдеров чемпионата - здесь "Калгари" в овертайме победил "Аризону" 2:1.

Результаты матчей:

Вашингтон - Питтсбург 7:1 (3:0, 1:0, 3:1)

Шайбы: 07:32 Оши - 1:0, 17:30 Бэкстрем - 2:0, 19:52 Оши - 3:0, 25:19 Орлов - 4:0, 45:37 Уильямс - 5:0, 50:26 Овечкин - 6:0, 56:28 Кессел - 6:1, 56:58 Бэкстрем - 7:1.

Калгари - Аризона 2:1 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 1:0)

Шайбы: 39:42 Ридер -— 0:1, 46:40 Ткачак - 1:1, ОТ 00:49 Фролик - 2:1.