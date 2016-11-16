Тройка лидеров УХЛ синхронно выиграла матчи очередного тура

Завершлись очередные матчи чемпионата Украинской хоккейной лиги, где свои поебды одержали команды-представители лидирующей тройки турнира - "Кременчук", "Донбасс" и "Кривбасс", сообщает официальный сайт соревнований.

В центральном матче тура "Дженералз" на своем льду в Броварах проиграл "Кривбассу" - 1:2. На голы Черненко (в первом периоде) и Алексюка (во втором), киевляне ответили лишь одним точным броском Бондаренко за две с половиной минуты до конца матча.

В Кременчуге местный "Кременчук" предсказуемо разгромил харьковский "Витязь" со счетом 7:1.Дубли на счету Кирющенкова и Игнатенко, по одному голу - у Коренчука, Шиманского и Гниденко. На счету харьковчан гол Декало.

Накануне в Белой Церкви "Донбасс" обыграл "Белый Барс" со счетом 3:1. Дубль на счету Яковлевса, а третью шайбу в составе гостей отправил в ворота Кочетков. Хозяева площадки ограничились точным броском Лесникова.

Таким образом, в турнирной таблице у "Кременчука" 45 очков (20 игр), "Донбасса" - 42 (18), "Кривбасса" - 40 (19), "Дженералз" - 24 (17), "Витязя" - 8 (18), "Белого Барса" - 6 (18).