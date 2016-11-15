Швейцарские хоккейные команды установили новый рекорд продолжительности серии буллитов (видео)

Во втором дивизионе чемпионата Швейцарии команды Ажуа и Ля Шо-де-Фон нанесли по 46 буллитов, что стало новым рекордом в истории мужского хоккея, сообщает Isport.

Основное время поединка завершилось со счетом 2:2, после чего команды начали серию послематчевых буллитов. В итоге победу одержала команда Аужа, а решающая шайбу на счету форварда Тибо Фроссар в 23-м раунде серии.

До этого момента рекордной серией были 42 буллита, участниками которой были 2 немецких команды Мюнхен и Штраубинг Тайгерс.