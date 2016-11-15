"Тампа" обыграла "Айлендерс" в единственном матче дня НХЛ

В ночь на вторник в Национальной хоккейной лиге состоялся один матч в котором "Тампа Бей Лайтнинг" обыграла "Нью-Йорк Айлендерс" со счетом 4:0, обыграв соперника в третьем очном матче сезона из трех, сообщает официальный сайт лиги.

Игра в понедельник была сделана за 42 секунды в конце первого периода. Джей-Ти Браун и Райан Кэллахэн забили на 18:58 и 19:40, от чего "Айлендерс" оправиться уже не смогли.

Во втором периоде точку в матче поставили Никита Кучеров и Владислав Наместников. Оба раза игрокам потрясающим образом ассистировал Стивен Стэмкос. Кучеров в итоге набрал два очка и записал на свой счет 18-й балл в сезоне. Причем семь очков Кучеров набрал в тех самых трех матчах с "Айлендерс". После шайбы Кучеров указал пальцем на Стэмкоса, отметив передачу и по его губам отчетливо читалось: "Боже мой".

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Все что оставалось Наместникову, это подставить клюшку, но он был крайне рад. И это понятно - 23-летний форвард не забивал до этого девять матчей подряд. Весь матч Наместников провел в звене с Кучеровым и Стэмкосом, и эта тройка с каждой игрой выглядит все более многообещающей.

Прекрасный матч провел вратарь "Тампы" Андрей Василевский, сделавший 34 сэйва, причем 20 из них - в третьем периоде, когда "Айлендерс" сделали попытку вернуться в игру.

"В третьем периоде мы слишком сели назад, поставив Василевского в не самое удобное положение, но он отразил несколько очень сложных бросков и полностью заработал свой шатаут, - сказал Стэмкос. - Но первые два периода были очень достойными".