НХЛ. "Чикаго" прервал победную серию "Монреаля", "Рейнджерс" победили "Эдмонтон" (результаты матчей)

Команда "Чикаго Блэкхокс" прошедшей ночью прервала десятиматчевую победную серию "Монреаль Кэнэдиэнс" в Национальной хоккейной лиге.

"Ястребы" выиграли встречу со счетом 3:2, а победную шайбу еще во втором периоде игры забросил форвард Патрик Кэйн.

Несмотря на поражение, "Монреаль" остается с 25 очками лучшей командой сезона. "Чикаго" с 22 баллами лидирует в Западной конференции и находится на втором месте в регулярном чемпионате.

В других матчах дня отметим поражение "Эдмонтона" от "Нью-Йорк Рейнджерс" со счетом 1:3. После этого результата обе команды продолжают возглавлять свои дивизионы. "Рейнджерс" - Столичный, а "Эдмонтон" - Тихоокеанский.

Результаты матчей:

Чикаго - Монреаль 3:2 (1:0, 2:2, 0:0)

Шайбы: 12:06 Форслинг - 1:0, 20:59 Вебер - 1:1, 22:40 Марков - 1:2, 31:29 Хосса - 2:2, 36:23 Кэйн - 3:2.

Эдмонтон - Нью-Йорк Рейнджерс 1:3 (1:2, 0:1, 0:0)

Шайбы: 01:20 Грабнер - 0:1, 13:18 Джирарди - 0:2, 18:45 Секера - 1:2, 34:35 Грабнер - 1:3.

Виннипег - Лос-Анджелес 3:2 Б (2:1, 0:0, 0:1)

Шайбы: 05:38 Пирсон - 0:1, 14:04 Лоури - 1:1, 17:55 Дано - 2:1, 52:58 Гилберт - 2:2.

Ванкувер - Даллас 5:4 ОТ (1:2, 0:1, 3:1, 1:0)

Шайбы: 05:43 Ивс - 0:1, 06:05 Хорват - 1:1, 06:25 Корпикоски - 1:2, 35:04 Ивс - 1:3, 43:26 Эрикссон - 2:3, 46:06 Саттер - 3:3, 51:49 Руссель - 3:4, 58:20 Стечер - 4:4, ОТ 01:27 Гранлунд - 5:4.

Оттава - Миннесота 1:2 ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 0:1)

Шайбы: 18:36 Сутер - 0:1, 45:06 Туррис - 1:1, ОТ 03:57 Дамба - 1:2.

Колорадо - Бостон 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

Шайбы: 09:30 Крейчи - 0:1, 59:32 Мур - 0:2.