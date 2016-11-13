НХЛ: "Монреаль" победил дома десятый раз подряд, "Сан-Хосе" обыграл "Тампу-Бэй" (результаты матчей)

Команда "Монреаль Кэнэдиэнс" разгромила "Детройт Ред Уингс" со счетом 5:0 и, таким образом, одержала десятую подряд домашнюю победу в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

В составе канадцев шайбами отличались пять разных игроков - Филипп Дано, Пол Байрон, Ши Вебер, Эндрю Шоу и Макс Пачиоретти. "Монреаль" продолжает оставаться лидером Восточной конференции и всего регулярного чемпионата НХЛ.

В других матчах дня отметим успехи "Сан-Хосе", "Нью-Йорк Рейнджерс", и "Питтсбурга", а также игру "Коламбус" - "Сент-Луис", в которой было забито сразу 12 шайб.

Результаты матчей:

Монреаль - Детройт 5:0 (3:0, 2:0, 0:0)

Шайбы: 04:17 Дано - 1:0, 07:59 Байрон - 2:0, 19:00 Вебер- 3:0, 35:13 Шоу - 4:0, 36:49 Пачиоретти - 5:0.

Тампа-Бэй - Сан-Хосе 1:3 (0:2, 0:1, 1:0)

Шайбы: 07:18 Марло - 0:1, 10:04 Вингелс - 0:2, 28:52 Власич - 0:3, 45:43 Стралман - 1:3.

Флорида - Нью-Йорк Айлендерс 3:2 ОТ (0:1, 0:1, 2:0, 1:0)

Шайбы: 19:38 Нельсон - 0:1, 29:54 Ледди - 0:2, 48:56 Рау - 1:2, 59:46 Маршессо - 2:2, ОТ 04:14 Малгин - 3:2.

Нью-Джерси - Баффало 4:2 (1:0, 2:1, 1:1)

Шайбы: 04:01 Квинси - 1:0, 23:41 Фолиньо - 1:1, 26:11 Лэппин - 2:1, 31:17 Палмьери - 3:1, 46:32 Мур - 4:1, 49:32 Моулсон - 4:2.

Филадельфия - Миннесота 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)

Шайбы: 00:21 Нидеррайтер - 0:1, 12:27 Мэннинг - 1:1, 31:22 Гранлунд - 1:2, 37:45 Дель Зотто - 2:2, 48:43 Шенн - 3:2.

Питтсбург - Торонто 4:1 (0:1, 2:0, 2:0)

Шайбы: 01:22 Хайман - 0:1, 23:06 Малкин - 1:1, 39:42 Кунитц - 2:1, 46:58 Раст - 3:1, 50:14 Кросби - 4:1.

Каролина - Вашингтон 5:1 (2:1, 2:0, 1:0)

Шайбы: 12:02 Кузнецов - 0:1, 12:37 Ахо - 1:1, 17:01 Теравайнен - 2:1, 25:59 Стаал - 3:1, 30:37 Раск - 4:1, 56:10 Ахо - 5:1.

Коламбус - Сент-Луис 8:4 (3:1, 4:1, 1:2)

Шайбы: 02:34 Ганье - 1:0, 06:35 Шеттенкирк - 1:1, 06:43 Фолиньо - 2:1, 15:10 Веннберг - 3:1, 25:18 Ганье - 4:1, 25:56 Дубински - 5:1, 30:52 Нутиваара - 6:1, 33:30 Карлссон - 7:1, 35:56 Фаббри - 7:2, 40:21 Тарасенко - 7:3, 42:53 Веренски - 8:3, 46:23 Фаббри - 8:4.

Аризона - Бостон 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)

Шайбы: 27:54 Спунер - 0:1, 29:44 Пастрнак- 0:2, 52:06 Врбата - 1:2.

Нэшвилл - Анахайм 5:0 (1:0, 3:0, 1:0)

Шайбы: 19:57 Эллис - 1:0, 32:13 Нил - 2:0, 35:53 Сиссонс - 3:0, 37:00 Форсберг - 4:0, 46:06 Нил - 5:0.

Калгари - Нью-Йорк Рейнджерс 1:4 (0:2, 0:2, 1:0)

Шайбы: 06:32 Грабнер - 0:1, 11:59 Степан - 0:2, 29:26 Визи - 0:3, 34:22 Бучневич - 0:4, 51:12 Ферланд - 1:4.