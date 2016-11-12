"Кременчук" стал лидером после очередных матчей УХЛ

В Белой Церкви и Кривом Роге состоялись очередные матчи чемпионата Украинской хоккейной лиги, в которых "Белый Барс" проиграл "Кременчуку", а "Кривбасс" уступил "Донбассу", сообщает официальный сайт турнира.

В центральном матче дня в Кривом Роге все решилось в середине первого периода, когда в течение минуты дончане дважды поразили ворота соперника. На 14-й и 15-й минуте отличились, соответственно, Никифоров и Победоносцев. Второй период команды завершили вничью 1:1, а в третьем хозяева выиграли и сократили общее отставание до минимума (2:1). В итоге, 3:4 в пользу "Донбасса".

В Белой Церкви явный фаворит матча "Кременчук" имел минимальное преимущество над "Белым Барсом" в двух из трех периодов. После ничьей в стартовой 20-минуте (1:1), гости выиграли следующие две - 0:1 и 1:2. Игроки "Кременчука" Гаврик, Игнатенко и Янишевский забросили три шайбы подряд при счете 1:1.

Таким образом, в турнирной таблице у "Крменчука" 42 очка (19), "Донбасса" - 39 (17), "Кривбасса" - 37 (18), киевского "Дженералз" - 23 (15), харьковского "Витязя" - 6 (16) и "Белого Барса" 6 (17).