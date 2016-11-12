"Вашингтон" прервал серию "Чикаго" из семи подряд побед в НХЛ

"Чикаго" не смог выиграть восьмой матч подряд в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги, в овертайме уступив "Вашингтону" (2:3), сообщает официальный сайт НХЛ.

Две шайбы в составе "Кэпиталз" забросил Джей Бигл, а победный гол в овертайме на счету Маркуса Юханссона, который отличился с отличной передачи Дмитрия Орлова. "Блэкхокс" заработали одно очко благодаря тому, что за 22 секунды до конца третьего периода Мариан Хосса сравнял счет, добив шайбу в ворота после броска Артемия Панарина.

Всего "Чикаго" набирает очки в 10 играх подряд (за поражение в овертайме дается 1 балл).

В свою очередь, "Торонто Мэйпл Лифс" забросили четыре безответные шайбы в третьем периоде матча с "Филадельфией Флайерс" и выиграли с общим счетом 6:3, частично реабилитировавшись перед местной публикой и тренером Майком Бэбкоком за поражение от "Лос-Анджелес Кингз" (0:7).

"Нью-Джерси Девилз" - "Баффало Сейбрз" - 2:1 (ОТ)

"Филадеьфия Флайерз" - "Торонто Мейпл Лифз" - 3:6

"Лос-Анджелес Кингз" - "Оттава Сенаторз" - 1:2

"Вашингтон Кэпиталз" - "Чикаго Блэкхокс" - 3:2 (ОТ)

"Виннипег Джетс" - "Колорадо Эвеланш" - 2:3 (ОТ)

"Даллас Старз" - "Эдмонтон Олйлерз" - 3:2