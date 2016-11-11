Украина гарантировала венгерским болельщикам максимально комфортные условия во время Чемпионата мира по хоккею

В Ивано-Франковске состоялась рабочая встреча Государственного секретаря Министерства людских ресурсов Венгрии Миклоша Шолтеса с представителями Оргкомитета Чемпионата мира по хоккею, во время которой венгерской стороне были гарантированы максимально комфортные условия для болельщиков во время проведения турнира, сообщает пресс-служба соревнований.

Украину намерена посетить большая группа венгерских болельщиков. Стороны обсудили вопросы относительно организационных моментов приезда болельщиков: расселения, логистики, обеспечения безопасности во время Чемпионата и тому подобное. Для болельщиков будут созданы максимально комфортные условия пребывания в столице и посещения матчей Чемпионата.

Господин Шолтес посещал Украину по случаю 60-й годовщины Венгерской революции.

Чемпионат мира по хоккею в Дивизионе ІА пройдет в Киеве с 22 по 28 апреля 2017 года. Этот турнир – второй по престижности международный хоккейный турнир. В 2016-м году наша команда выиграла турнир в Дивизионе ІВ, который состоялся в Хорватии. В случае победы на домашнем Чемпионате наша сборная войдет в элитный дивизион мирового хоккея.