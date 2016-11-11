"Монреаль" одержал девятую подряд домашнюю победу на старте сезона НХЛ и повторил рекорд

"Монреаль Канадиенс" обыграли "Лос-Анджелес Кингз" со счетом 4:1 и одержали девятую домашнюю победу подряд на старте сезона, повторив собственный рекорд 63-летней давности, сообщает официальный сайт лиги.

Одним из главных творцов победы стал вратарь Кэри Прайс, отразивший 23 броска и одержавший 12-ю победу подряд. Это самая длительная победная вратарская серия в НХЛ с тех пор, как Йонас Хиллер выиграл 14 матчей подряд в составе "Анахайма" с 6 декабря 2013 по 12 января 2014 года.

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"Канадиенс" впервые в 99-летней истории выиграли 12 первых матчей из 14 на старте сезона.

Любопытная статистика: игроки "Кингз" провели 58 силовых приемов против 21 у "Канадиенс".

Монреаль Канадиенс – Лос-Анджелес Кингз – 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)

Питтсбург Пингвинз – Миннесота Уайлд – 2:4 (1:1, 1:1, 0:2)

Тампа-Бэй Лайтнинг – Нью-Йорк Айлендерс – 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)

Бостон Брюинз – Коламбус Блю Джекетс – 5:2 (4:1, 1:0, 0:1)

Каролина Харрикейнз – Анахайм Дакс – 2:4 (0:0, 1:3, 1:1)

Детройт Ред Уингз – Ванкувер Кэнакс – 3:1 (2:0, 0:0, 1:1)

Флорида Пантерз – Сан-Хосе Шаркс – 2:4 (2:1, 0:1, 0:2)

Нэшвилл Предаторз – Сент-Луис Блюз – 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)

Аризона Койотс – Виннипег Джетс – 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)

Калгари Флэймз – Даллас Старз – 2:4 (0:2, 2:0, 0:2)