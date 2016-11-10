"Кременчуг" обыграл "Дженералз" в гостях в центральном матче дня УХЛ
Киевляне уступили сопернику со счетом 1:3.
В Броварах завершился центральный матч тура Украинской хоккейной лиги, в котором "Дженералз" принимал "Кременчуг" и проиграл со счетом 1:3, сообщает официальный сайт лиги.
Решающим в этом матче стал второй период
В стартовой 20-минуте киевляне и кременчужане играли на равных и забили по голу. На точный бросок игрока столичной команды Баскова в самом начале матча, на 26-й секунде, гости ответили броском Кирющенкова на 15-й минуте - 1:1.
Решающим в матче стал второй период. Сначала Бойков на 24-й минуте завершил комбинацию с участием Слыша и Коренчука. А спустя 5 минут, на 29-й, Гниденко установил окончательный счет в матче - 1:3.
В третьем периое забитых голов не было.
Накануне, в этом туре донецкий "Донбасс" разгромил харьковский "Витязь" - 10:0, а "Кривбасс" из Кривого Рога чуть менее крупно одолел белоцерковский "Белый Барс" - 7:1.
Таким образом, в турнирной таблице у "Кременчуга" 39 очков (18 игр), "Кривбасса" - 37 (17 игр), "Донбасса" - 36 (16), "Дженералз" - 23 (15), "Витязя" - 6 (16) и "Белого Барса" 6 (16).