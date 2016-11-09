НХЛ. "Лос-Анджелес" забил семь шайб "Торонто", "Виннипег" - восемь "Далласу"

Прошедшая ночь в Национальной хоккейной лиге отметилась двумя разгромными результатами. "Лос-Анджелес Кингс" разгромил "Торонто Мэйпл Лифс" со счетом 7:0, а "Виннипег Джетс" переиграл "Даллас Старс" - 8:2.

Примечательно, что в составе "Виннипега" второй хет-трик в сезоне сделал форвард Патрик Лайне, который попал лигу прошедшим летом, будучи выбранным на драфте НХЛ под вторым номером.

Также отметим, что лидер Восточной конфренции "Монреаль" одержал очередную победу, обыграв "Бостон" со счетом 3:2. При этом, преследователи канадцев "Нью-Йорк Рейнджерс" уступили "Ванкуверу" со счетом 3:5.

Результаты матчей:

Торонто - Лос-Анджелес 0:7 (0:1, 0:4, 0:2)

Шайбы: 13:56 Браун - 0:1, 23:23 Пирсон - 0:2, 25:13 Тоффоли - 0:3, 33:33 Картер - 0:4, 38:13 Картер - 0:5, 55:59 Клиффорд - 0:6, 59:13 Кинг - 0:7.

Виннипег - Даллас 8:2 (2:0, 4:1, 2:1)

Шайбы: 03:06 Шайфли - 1:0, 08:46 Лайне - 2:0, 21:30 Ивс - 2:1, 26:51 Лайне - 3:1, 30:07 Лайне - 4:1, 37:09 Дано - 5:1, 39:20 Шайфли - 6:1, 42:32 Сегин - 6:2, 53:49 Копп - 7:2, 58:16 Лоури - 8:2.

Монреаль — Бостон 3:2 (0:0, 2:1, 1:1)

Шайбы: 03:58 Вебер - 1:0, 04:48 Миллер - 1:1, 05:08 Гальченюк - 2:1, 46:38 Пастрнак - 2:2, 58:58 Байрон - 3:2.

Нью-Йорк Рейнджерс - Ванкувер 3:5 (0:0, 1:1, 2:4)

Шайбы: 27:20 Бучневич - 1:0, 35:18 Эрикссон - 1:1, 42:29 Х.Седин - 1:2, 45:27 Нэш - 2:2, 49:21 Барроус- 2:3, 53:08 Бертчи - 2:4, 56:54 Барроус - 2:5, 59:01 Зибанеджад - 3:5.

Питтсбург — Эдмонтон 4:3 (1:2, 1:1, 2:0)

Шайбы: 01:57 Шири - 1:0, 14:23 Эберле - 1:1, 17:18 Марун - 1:2, 23:20 Эберле - 1:3, 32:08 Хагелин - 2:3, 45:33 Малкин - 3:3, 58:18 Шири - 4:3.

Нью-Джерси - Каролина 3:2 Б (1:0, 0:2, 1:0, 0:0, 1:0)

Шайбы: 16:50 Паренто - 1:0, 24:23 Стаал - 1:1, 37:31 Далбэк)— 1:2, 43:51 Лэппин - 2:2.

Филадельфия - Детройт 2:3 Б (1:1, 0:0, 1:1, 0:0, 0:1)

Шайбы: 06:28 Жиру - 1:0, 08:42 Татар - 1:1, 46:51 Кутюрье - 2:1, 51:11 Атанасиу - 2:2.

Вашингтон - Сан-Хосе 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)

Шайбы: 32:23 Власич - 0:1, 27:26 Бернс - 0:2, 58:28 Торнтон - 0:3.

Нэшвилл - Оттава 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)

Шайбы: 20:46 Нил - 1:0, 23:52 Саббен - 2:0, 42:23 Эллис - 3:0, 45:30 Туррис - 3:1.

Колорадо - Аризона 2:4 (0:1, 2:2, 0:1)

Шайбы: 00:28 Мартинук - 0:1, 20:38 Бурк - 1:1, 26:09 Маккиннон - 2:1, 36:15 Деанджело- 2:2, 37:26 Доми - 2:3, 40:11 Мартинук - 2:4.