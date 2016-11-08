Лучший бомбардир сборной Украины на ЧМ-2016 перешел в ХК "Кременчук"

Лучший бомбардир национальной сборной Украины на победном чемпионате мира-2016 в Дивизионе IB 25-летний нападающий Владислав Гаврик перешел из "Донбасса" в ХК "Кременчук", сообщает официальный сайт клуба.

В этом сезоне форвард провел за донецкую команду 7 игр, в которых набрал 3 (1+2) очка.

За ХК "Кременчук" Владислав будет выступать под номером 19.

Воспитанник харьковского хоккея большую часть своей профессиональной карьеры провел в североамериканских лигах: USHS, NCAA III, FHL. В сезоне 2015/16 Гаврик выступал в составах двух команд SPHL – четвертой по престижности лиге Северной Америки. Там в составе "Луизиана Айс Гэторс" Владислав провел 18 игр, набрав 3 очка (1+2), с показателем полезности "+2", а перейдя в "Коламбус Коттонмаус" сыграл 14 матчей, в которых забросил 3 шайбы и отдал один голевой пас.

Стоит отметить, что выступая за океаном, Владислав всегда отождествлял себя с игроком сборной Украины, выходя на лед с сине-желтым флажком на шлеме.

Впервые свитер сборной Украины U-18 форвард одел на чемпионате мира в сезоне 2007/08, затем были два мировых первенства в составе молодежной сборной, а за главную команду Гаврик дебютировал в сезоне 2014/15.