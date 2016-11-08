Знаменитому украинскому хоккеисту Федотенко предложили начать тренерскую карьеру в НХЛ

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Руслан Федотенко получал от клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) предложения о тренерской работе. Об этом бывший украинский хоккеист рассказал в интервью изданию "Вести".

Тем не менее, знаменитый спортсмен пока не торопиться начинать тренерскую карьеру.

"Есть предложения из серьезных команд: и из фарм-клубов, и даже из НХЛ на роль ассистента. Хотя, по большому счету, если я приму такой вариант, то вновь получу такой же напряженный график перелетов, как у меня был и во время карьеры игрока. Так что, пожалуй, пока нужно сделать перерыв: хочется жить по своему графику, а не подстраиваться под чужой", - сказал Федотенко.

По его словам, он также мог продолжить игровую карьеру в Европе, но решил отказаться от предложений, поскольку хотел больше времени проводить с семьей, которая живет в США.

Читайте такжеЗнаменитый украинский хоккеист Федотенко объявил о завершении карьеры"Последние два сезона я играл в АХЛ, надеясь через фарм-клуб "Миннесоты" вернуться в НХЛ, но предложений так и не получил. Поэтому решил завязать. Да, я мог бы вернуться в Европу, но уже не было желания, и я сказал агенту даже не рассматривать предложения из-за океана. Хотелось больше времени проводить с семьей. Я уже сделал официальное заявление об окончании карьеры для НХЛ, но еще собираюсь сделать такое же отдельно для украинских болельщиков спорта, - заявил Федотенко.

Напомним, Руслан Федотенко провел в НХЛ 11 сезонов, начиная с 2000 года, когда он в качестве свободного агента стал игроком "Филадельфия Флайерс". Он дважды выиграл Кубок Стэнли - в 2004 году с "Тампа Бэй Лайтнинг" и в 2009 году с "Питтсбург Пингвинз".

Кроме этих клубов, Федотенко выступал в НХЛ за "Нью-Йорк Айлендерс" и "Нью-Йорк Рейнджерс", а последние два сезона провел в клубе АХЛ "Айова Уайлд".