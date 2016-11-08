НХЛ. "Ванкувер" проиграл девятый раз подряд, "Тампа Бэй" уступила Флориде

Команда Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Ванкувер Кэнакс" потерпела девятое поражение подряд, уступив минувшей ночью "Нью-Йорк Айлендерс" со счетом 2:4.

За последние 28 игр с учетом прошлого сезона это уже вторая девятиматчевая проигрышная серия "Ванкувера" в регулярных чемпионатах.

В других матчах отметим поражение одной из ведущих команд Восточной конференции "Тампа-Бэй Лайтнинг" от "Флориды Пантерс" со счетом 1:3. Еще в одной игре "Бостон Брюинс" обыграл "Баффало Сейбрз" 4:0, и для главного тренера победителей Клода Жюльена этот успех стал 400-м во главе этой команды.

Результаты матчей:

Айлендерс – Ванкувер 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)

Голы: 04:00 Седин - 0:1, 09:09 Чимера - 1:1, 27:00 Кулемин - 2:1, 36:00 Гранлунд - 2:2, 49:00 Клаттербак - 3:2, 50:00 Лэдд - 4:2.

Флорида – Тампа-Бэй 3:1 (1:0, 0:0, 2:1)

Голы: 03:00 Маршессо - 1:0, 41:00 Палат - 1:1, 55:00 Смит - 2:1, 59:00 Маккензи - 3:1.

Бостон – Баффало – 4:0 (0:0, 3:0, 1:0)

Голы: 25:00 Маршанд - 1:0 30:00 Крейчи - 2:0, 34:00 Нэш - 3:0, 49:00 Пастрняк - 4:0.