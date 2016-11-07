НХЛ. "Эдмонтон" и "Чикаго" одержали дежурные победы и остались лидерами Восточной конференции (результаты матчей)

"Эдмонтон Ойлерз" и "Чикаго Блэкхоукс" остались лидерами своих дивизионов и Западной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) после очередных матчей регулярного чемпионата.

"Эдмонтон" обыграл на выезде "Детройт Рэд Уингс" со счетом 2:1. По ходу встречи канадцы уступали сопернику, но голы Тайлера Питлика и Райана Ньюджента-Хопкинса позволили команде добыть девятую победу в сезоне.

"Чикаго" второй раз за два дня победил "Даллас". В этот раз "Блэкхоукс" справились с соперником лишь в овертайме - победу команде принесла шайба чешского форварда Мариана Хосса.

Таким образом теперь у "Эдмонтона" и "Чикаго" по 19 очков в регулярном чемпионате. В Тихоокеанском дивизионе преследователем "Эдмонтона" является "Анахайм", у которого 13 баллов, в Центральном дивизионе за "Чикаго" следует "Сент-Луис" с 16 очками.

Результаты матчей:

Детройт - Эдмонтон 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)

Шайбы: 08:53 Абделькадер - 1:0, 16:39 Питлик - 1:1, 39:40 Ньюджент-Хопкинс - 1:2.

Чикаго - Даллас 4:3 ОТ (0:1, 1:1, 2:1, 1:0)

Шайбы: 15:34 Сегин - 0:1, 28:29 Смит - 0:2, 30:24 Кэйн - 1:2, 43:39 Тэйвз - 2:2, 44:35 Анисимов - 3:2, 58:40 Смит - 3:3, ОТ 04:31 Хосса - 4:3.

Анахайм - Калгари 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)

Шайбы: 02:29 Стоунер - 1:0, 16:15 Чиассон - 1:1, 23:18 Кеслер - 2:1, 27:54 Кольяно- 3:1, 53:29 Кеслер - 4:1.

Сент-Луис - Колорадо 5:1 (2:0, 3:1, 0:0)

Шайбы: 01:37 Фаббри - 1:0, 03:35 Лехтеря - 2:0, 26:38 Дюшен - 2:1, 34:54 Швартц - 3:1, 37:03 Апшолл - 4:1, 39:06 Перрон - 5:1.

Нью-Йорк Рейнджерс - Виннипег 5:2 (1:1, 4:1, 0:0)

Шайбы: 02:12 Хэйес - 1:0, 10:45 Лайне - 1:1, 30:02 Зуккарелло - 2:1, 32:02 Шайфли - 2:2, 33:01 Миллер - 3:2, 36:24 Фаст - 4:2, 37:09 Бучневич - 5:2.

Каролина - Нью-Джерси 1:4 (0:0, 0:2, 1:2)

Шайбы: 24:31 Камаллери - 0:1, 27:56 Каммаллери - 0:2, 48:30 Каммаллери - 0:3, 53:01 Нестрашил - 1:3, 59:05 Грин - 1:4.