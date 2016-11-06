"Кременчук" одержал волевую победу над "Донбассом" в Украинской хоккейной лиге

"Кременчуг" обыграл "Донбасс" в центральном матче недели в Украинской хоккейной лиги (УХЛ) со счетом 3:2.

Примечательно, что "Донбасс" выиграл первый период игры со счетом 2:0, но после этого голы Петранговского, Вариводы и Коренчука позволили гостям добыть волевую победу.

После этой победы "Кременчук", набрав 36 очков, вернулся на первое место в турнирной таблице. "Донбасс" имеет в активе 33 очка, а также два матча в запасе.

Кременчук - Донбасс - 3:2 (0:2, 2:0, 1:0)

Шайбы: 16:20 Бабинец (Шаманский, Захаров) - 0:1, 18:34 Никифоров (Лялька, Шафаренко) - 0:2, 22:22 Петранговский (Коваленя, Гриценко) - 1:2, 36:12 Варивода (Петранговский, Коваленя) - 2:2, 49:52 Коренчук – 3:2.