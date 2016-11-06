НХЛ. "Монреаль" снова выиграл после унижения в Колумбусе, "Эдмонтон" победил "Айлендерс" по буллитам

Лидер регулярного чемпионата Национальнйо хоккейной лиги "Монреаль Канадиэнс" оправились от шокирующего поражения в матче с "Коламбусом" (0:10), которое произошло в четверг, и сегодня победили "Филадельфию Флайерс" со счетом 5:4.

Все шайбы в составе "Монреаля" забили разные игроки - Андрей Марков, Грег Патерин, Алекс Гальченюк, Марко Дано и Томаш Плеканец.

В других матчах с участием лидеров отметим победу "Эдмонтон Ойлерз" над "Нью-Йорк Айлендерз", которая была добыта лишь в серии буллитов. "Ойлерз" продолжают лидировать в Западной конференции, но теперь это делают на пару с "Чикаго Блэкхоукс".

Результаты матчей:

Монреаль - Филадельфия 5:4 (2:2, 1:0, 2:2)

Шайбы: 01:06 Марков - 1:0, 04:32 Вандевельде - 1:1, 08:30 Гостисбихир - 1:2, 09:09 Патерин - 2:2, 38:38 Гальченюк - 3:2, 43:52 Дано - 4:2, 49:16 Жиру - 4:3, 50:57 Плеканец - 5:3, 56:16 Конечны - 5:4.

Нью-Йорк Айлендерс - Эдмонтон 3:4 Б (2:2, 1:1, 0:0, 0:0, 0:1)

Шайбы: 00:13 Ледди - 1:0, 05:49 Принс - 2:0, 08:22 Марун - 2:1, 12:13 Драйзайтль - 2:2 31:18 Сизикас - 3:2, 36:50 Лучич - 3:3.

Даллас - Чикаго 2:3 (2:1, 0:2, 0:0)

Шайбы: 00:11 Паник - 0:1, 07:21 Ритчи - 1:1, 09:49 Маккензи - 2:1, 22:59 Хартман - 2:2, 27:40 Кэйн - 2:3.

Сент-Луис - Коламбус 2:1 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 1:0)

Шайбы: 32:59 Андерсон - 0:1, 42:16 Боумистер - 1:1, ОТ 04:17 Тарасенко - 2:1.

Тампа-Бэй - Нью-Джерси 4:1 (0:1, 2:0, 2:0)

Шайбы: 14:39 Северсон - 0:1, 22:25 Бойл- 1:1, 28:27 Хедман - 2:1, 45:01 Поинт - 3:1, 54:14 Кучеров - 4:1.

Бостон - Нью-Йорк Рейнджерс 2:5 (1:2, 0:1, 1:2)

Шайбы: 03:44 Бержерон - 1:0, 15:09 Холден - 1:1, 17:59 Степан - 1:2, 22:18 Хэйес - 1:3, 53:37 Бучневич - 1:4, 54:46 Пастрнак - 2:4, 56:48 Грабнер - 2:5.

Оттава - Баффало 1:2 (0:0, 1:0, 0:2)

Шайбы: 22:42 Хоффман - 1:0, 41:07 Окпосо - 1:1, 48:22 Райнхарт - 1:2.

Вашингтон - Флорида 4:2 (0:1, 1:0, 3:1)

Шайбы: 05:17 Маккэнн - 0:1, 30:40 Оши - 1:1, 42:32 Смит - 1:2, 48:42 Овечкин - 2:2, 50:58 Оши - 3:2, 53:27 Эллер - 4:2.

Торонто - Ванкувер 6:3 (2:1, 1:1, 3:1)

Шайбы: 12:20 Кадри - 1:0, 16:18 Бозак - 2:0, 16:44 Дорсетт - 2:1, 35:00 Бозак - 3:1, 36:20 Х.Седин - 3:2, 44:18 Марнер - 4:2, 46:13 Сошников - 5:2, 46:42 Д.Седин - 5:3, 48:21 Гардинер - 6:3.

Нэшвилл - Каролина 2:3 Б (1:0, 1:1, 0:1, 0:0, 0:1)

Шайбы: 09:44 Нил - 1:0, 33:25 Скиннер - 1:1, 37:05 Ирвин - 2:1, 48:22 Хэйнси - 2:2.

Лос-Анджелес - Калгари 5:0 (2:0, 2:0, 1:0)

Шайбы: 19:01 Картер- 1:0, 19:46 Сетогучи - 2:0, 28:11 Клиффорд - 3:0, 36:09 Сетогучи - 4:0, 41:12 Льюис - 5:0.

Сан-Хосе - Питтсбург 0:5 (0:2, 0:3, 0:0)

Шайбы: 04:22 Кунитц - 0:1, 18:28 Кросби - 0:2, 20:13 Кросби - 0:3, 22:33 Фер - 0:4, 36:28 Бонино - 0:5.