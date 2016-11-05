"Кривбасс" разгромил "Витязь" и стал лидером регулярного чемпионата УХЛ

В Харькове завершился матч 16-го тура регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги, в котором "Витязь" принимал "Кривбасс" из Кривого Рога и проиграл с разгромным счетом, сообщает официальный сайт лиги.

Матч завершился со счетом 2:10.

Хоккеисты "Кривбасса" добились крупного преимущества уже в первом периоде.. Лишь первые 11 минут харьковчане сохраняли свои ворота в неприкосновенности, после чего Черненко на 12-й минуте открыл сет. На 15-й минуте Макрикций удвоил перевес гостей, а на 17-й минуте Рябенко довел премущество гостей до крупного.

Во втором периоде "Витязь" сумел забросить 2 шайбы но, в ответ, пропустил в свои ворота в три раза больше - 6, общий счет - 2:9. Не успокоились гости и в третьем периоде, забросив 10-ю шайбу в ворота соперника на 54-й минуте.

Таким образом, "Кривбасс" набрал 34 очка и на 1 балл в борьбе за лидерство в турнирной таблице опередил "Донбасс" и "Кременчук". У "Дженералз" - 23 балла, у "Витязя" и "Белого Барса" - по 6 очок.

В воскресенье, 6 ноября, состоится матч за лидерство в таблице УХЛ "Кременчук" - "Донбасс".

"Витязь" - "Кривбасс" - 2:10 (0:3, 2:6, 0:1)

Шайби: 0: 1 Черненко (Німенко, Селянин), 11:46; 0: 2 Макріцкій (Савченко, Селянин - менш.), 14:15; 0: 3 Рябенко (Черненко, Селянин - більш.), 16:54; 0: 4 Секирко (Савченко, штовхання), 30:42; 0: 5 Черненко (Німенко, Селянин), 31:30; 0: 6 Секирко (Савченко, Толчанов), 32:44; 1: 6 Микита С. Попов (Міхейонок, Лазаренко), 33:12; 1: 7 Слюсар (Селянин, Алексюк - більш.), 35:03; 1: 8 Алексюк (Магерів, Рябенко), 36:42; 2: 8 Сальников (Микита А. Попов, Кривонос), 37:16; 2: 9 Підгурський (Алексюк, Катрич), 39:40; 2:10 Селянин (Німенко, Рябенко), 53:49.