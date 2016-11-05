"Коламбус" разгромил "Монреаль" в центральном матче дня НХЛ со счетом 10:0

Центральным матчем Национальной хоккейной лиги в ночь на субботу стало противостояние "Коламбус Блю Джекетс" и "Монреаль Канадиенс", где "Коламбус" разгромил соперника со счетом 10:0, ообщает официальный сайт лиги.

Все 10 шайб пропустил Эл Монтойя, хотя голкиперов принято менять по ходу игры в случае провала. Главный тренер "Монреаля" Мишель Террьен после игры сказал, что хотел сохранить Кэри Прайса для субботней встречи против "Филадельфии", а решение далось ему "очень непросто". По иронии Террьен в пятницу праздновал свой 53-й день рождения.

"Коламбус" одержал самую крупную победу в своей истории, а Кэм Аткинсон, Скотт Хартнелл, Ник Фолиньо и Джош Андерсон забросили по две шайбы. На счету Александра Веннберга четыре голевые передачи, а Сергей Бобровский оформил третий шатаут за девять матчей, отразив все 30 бросков по своим воротам. Всего в сезоне на счету Бобровского уже пять побед, в среднем он пропускает по 1,79 гола за матч и отражает 94,7 процента бросков.

В составе "Блю Джекетс" очки не набрали только два игрока: защитник Райан Мюррей и нападающий Лукас Седлак.

Один из самых удивительных фактов этой игры - нулевая полезность первой пары защитников "Монреаля" Шея Уэбера и Алексея Емелина, проведших на площадке 25 и 22 минуты соответственно. Из нападающих тем же могут похвастать игроки четвертого звена.

НХЛ, 4 ноября.

Коламбус Блю Джекетс – Монреаль Канадиенс – 10:0 (3:0, 5:0, 2:0)

Анахайм Дакс – Аризона Койотс – 5:1 (3:0, 1:1, 1:0)

Детройт Ред Уингз – Виннипег Джетс – 3:5 (1:1, 1:0, 1:4)