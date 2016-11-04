"Кременчук" впервые обыграл "Кривбасс" и вышел на 2-е место в УХЛ

В Кременчуге состоялся матч регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги, в котором "Кременчук" принимал "Кривбасс" из Кривого Рога и выиграл со счетом 2:1, сообщает официальный сайт соревнований.

Игра в Кременчуге была центральной в 16-м туре. Накануне игры обе команды были максимально мотивированы: хозяева имели 4-матчевую домашнюю победную серию, и в случае победы догоняли бы «Донбасс» в турнирной таблице, «Кривбасс» же, в случае победы, вновь выходил бы на чистое первое место.

Отдельно стоит отметить, что место в воротах «Кременчука», вместе дисквалифицированного Эдуарда Захарченко, занял 17-летний Никита Петренко. Также в составе хозяев дебютировал защитник Алексей Мельников, перешедший из «Дженералз» два дня назад.

Уже через 34 секунды после начала матча «Кривбасс» получил возможность выйти вперёд: сначала Илья Коренчук заработал двухминутное удаление, а спустя минуту к нему на скамейке штрафников присоединился другой форварда хозяев Артём Гниденко. Тем не менее, счёт в матче открыл «Кременчук» – после броска Игоря Ковалени, слёту, на добивании сыграл вернувшийся на лёд после травмы Юрий Петранговский.

Второй период также начался с удаления игрока «Кременчука», когда за задержку клюшкой был наказан Андрей Башко. После того, как игра продолжилась в равных составах, большее давление было на ворота Дениса Черевача. Долгое время вратарь успешно отражал атаки, однако на 34-й минуте, с помощью Владимира Романенко и Игоря Ковалени, дубль оформил Юрий Петранговский.

Третий период прошёл на равных курсах, свидетельством чему стало количество бросков по воротам в последнюю двадцатиминутку: 9:14. За две с половиной минуты до конца игры, буквально сквозь защиту «Кременчука», протащил шайбу Игорь Слюсарь, удар которого парировал Никита Петленко – но интригу в игру вернул Александр Караульщук, добивавший шайбу.

До конца игры оставалось 30 секунд, когда свои ворота покинул вратарь «Кривбасса», однако изменить счёт было не в силах криворожан — 2:1, и «Кременчук» оформляет первую победу в сезоне над «Кривбассом».

«Кременчук» - «Кривбасс» 2:1 (1:0; 1:0; 0:1)

Шайбы: 1:0 Петранговский (Дегтярёв, Коваленя), 12:42; 2:0 Петранговский (Романенко, Коваленя), 33:50; 2:1 Караульщук (Слюсарь, Вал. Алексюк), 47:51.