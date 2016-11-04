Россиянин Овечкин признан "звездой дня" в НХЛ, в который было сыграно 12 матчей

В ночь на пятницу в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялось 12 матчей, самыми результативными из которых стали противостояния "Нью-Йорк Рейнджерс" – "Эдмонтон Ойлерз" (5:3) и "Даллас Старз" – "Сент-Луис Блюз" (6:2), сообщает официальный сайт турнира.

Первой звездой признан форвард «Вашингтона» Александр Овечкин, набравший 3 (2+1) очка в матче с «Виннипегом» (4:3) и забросивший победную шайбу в овертайме. Второй звездой назван голкипер «Оттавы» Майк Кондон, оформивший шатаут в матче с «Ванкувером» (1:0) при 27 отраженных бросках. Третьей звездой дня стал форвард «Далласа» Тайлер Сегин, сделавший 4 голевые передачи в игре с «Сент-Луисом» (6:2).

Лос-Анджелес Кингз – Питтсбург Пингвинз – 3:2 ОТ (0:1, 1:0, 1:1, 1:0)

Сан-Хосе Шаркс – Калгари Флэймз – 2:3 (0:0, 0:2, 2:1)

Аризона Койотс – Нэшвилл Предаторз – 3:2 Б (1:1, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0)

Даллас Старз – Сент-Луис Блюз – 6:2 (0:0, 2:1, 4:1)

Чикаго Блэкхоукс – Колорадо Эвеланш – 4:0 (2:0, 0:0, 2:0)

Тампа-Бэй Лайтнинг – Бостон Брюинз – 3:4 Б (1:2, 1:1, 1:0, 0:0, 0:1)

Флорида Пантерз – Нью-Джерси Дэвилз – 4:3 ОТ (1:0, 1:1, 1:2, 1:0)

Оттава Сенаторз – Ванкувер Кэнакс – 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Нью-Йорк Айлендерс – Филадельфия Флайерз – 2:3 Б (0:0, 1:1, 1:1, 0:0, 0:1)

Вашингтон Кэпиталз – Виннипег Джетс – 4:3 ОТ (1:0, 2:0, 0:3, 1:0)

Баффало Сэйбрз – Торонто Мэйпл Лифс – 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)

Нью-Йорк Рейнджерс – Эдмонтон Ойлерз – 5:3 (1:1, 1:1, 3:1)