Один из лидеров ХК "Дженералз" Лялька перешел в "Донбасс"

20-летний украинский нападающий Виталий Лялька подписал контракт с хоккейным клубом "Донбасс", сообщает официальный сайт донецкого клуба.

Текущий сезон форвард начал в киевском "Дженералз" и в 14 матчах набрал 15 очков (9+6) при коэффициенте полезности "+7".

Виталий начал свою карьеру в белоцерковском "Белом Барсе" и уже спустя год подписал соглашение с молодежной командой ХК "Донбасс" "Молодой Гвардией". В сезоне-2013/14 в составе донецкой команды Лялька провел 52 матча в регулярной части Молодежной хоккейной лиги и еще три – раунде плей-офф. За этот период он набрал 23 очка (13+10) при коэффициенте полезности – "+8".

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В сезоне-2014/15 также в чемпионате МХЛ Лялька защищал цвета "Кристалла" из Бердска, где сыграл 49 игр и набрал 33 (21+12) очка за результативность.

Минувший сезон Виталий Лялька провел в Высшей хоккейной лиге. В составе красноярского "Сокола" он сыграл 37 матчей и набрал 9 очков (5+4).

Как сообщал УНИАН, накануне был отменен матч чемпионата УХЛ "Дженералз" - "Донбасс". Игроки столичной команды отказались выходить на лед из-за долгов по зарплате.