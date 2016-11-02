"Дженералз" продолжит выступления в Украинской хоккейной лиге - руководство клуба

Руководство хоккейного клуба "Дженералз" (Киев) выступило с официальным заявлением, в котором признало существование финансовых проблем и пообещало решить их в ближайшее время и вернуть команду на лед, сообщается на сайте клуба.

"По причине частичной задержки в выплате заработной платы, игроки клуба отказались выходить на игру против ХК «Донбасс», в связи с этим руководством в ближайшее время будут предприняты соответсвующие меры и клуб продолжит свои выступления в чемпионате Украинской Хоккейной Лиги", - говорится в заявлении клуба.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня игроки "Дженералз" отказались выходить на лед и сорвали центральный матч тура УХЛ, в котором должна была противостоять донецкому "Донбассу".

Согласно регламенту соревнований, киевскому клубу будет засчитано дисциплинарное поражение "+/-".