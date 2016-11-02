Центральный матч тура УХЛ "Дженералз" - "Донбасс" не состоялся из-за долгов перед игроками киевского клуба
19:45, 02 ноября 2016Хоккей
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Игроки киевской команды отказались играть из-за критической финансовой ситуации.
"Донбасс" и "Дженералз" не выявили победителя сегодня / ХК "Донбасс"
Матч 16-го тура чемпионата Украины по хоккею между «Дженералз» (Киев) и «Донбассом» (Донецк) не состоится, сообщает официальный сайт Украинской хоккейной лиги.
"Решением Спортивно-дисциплинарного комитета команде «Дженералз» будет засчитано техническое поражение -:+ на основании статьи 13 Дисциплинарного регламента", - говорится в сообщении.
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Ранее СМИ неоднократно сообщали о том, что в ХК "Дженералз" большие финансовый проблемы. Перед игроками существует задолженность по зарплате.
Как сообщал УНИАН, ранее тренер Вадим Шахрайчук покинул клуб, а на его место был назначен известный специалист Александр Сеуканд.
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