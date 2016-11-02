Экс-капитан "Дженералз" переходит в "Кременчук"

Хоккейный клуб «Кременчук» подписал контракт с 27-летним защитником Алексеем Мельниковым, сообщает официальный сайт Украинской хоккейной лиги.

Большую часть своей карьеры Мельников провёл в командах киевского «Сокола», выступая в чемпионате Украины, белорусских Экстралиге и Высшей лиге. C 2014 года он выступал в составе «Дженералз». Всего в чемпионате Украины провёл 284 матча, набрав 111 (40+71) очков. Трижды становился чемпионом Украины с «Соколом», дважды выигрывал серебряные и дважды бронзовые медали.

В предыдущем сезоне стал серебряным призёром чемпионата в составе киевских «Дженералз», сыграв 49 игр и набрав 21 (9+12) очко.

Игрок будет выступать под номером 61.