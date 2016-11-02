Экс-капитан "Дженералз" переходит в "Кременчук"
15:25, 02 ноября 2016Хоккей
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Алексей Мельников будет выступать в новой команде под номером 61.
Мельников подписал контракт с новой командой / uhl.com.ua
Хоккейный клуб «Кременчук» подписал контракт с 27-летним защитником Алексеем Мельниковым, сообщает официальный сайт Украинской хоккейной лиги.
Большую часть своей карьеры Мельников провёл в командах киевского «Сокола», выступая в чемпионате Украины, белорусских Экстралиге и Высшей лиге. C 2014 года он выступал в составе «Дженералз». Всего в чемпионате Украины провёл 284 матча, набрав 111 (40+71) очков. Трижды становился чемпионом Украины с «Соколом», дважды выигрывал серебряные и дважды бронзовые медали.
В предыдущем сезоне стал серебряным призёром чемпионата в составе киевских «Дженералз», сыграв 49 игр и набрав 21 (9+12) очко.
Игрок будет выступать под номером 61.
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