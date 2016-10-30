НХЛ. "Монреаль" выиграл седьмой раз подряд, "Питтсбург" справился с "Филадельфией"

Команда Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль Кэнэдианс" прошедшей ночью победила в очередном матче лиги "Торонто Мэйпл Лифс" со счетом 2:1.

Эта победа стала для канадцев седьмой подряд. Таким образом, "Монреаль", набрав 15 очков, продолжает лилировать в Атлантическом дивизионе, Восточной конференции и всем регулярном чемпионате НХЛ.

В другом матче дня действующий чемпион НХЛ "Питтсбург Пингвинс" с трудом обыграла "Филадельфию Флайерс" 5:4. Победную шайбу в третьем периоде за "Пингвинс" забил российский форвард Евгений Малкин.

Эта победа стала для "Питтсбурга" четвертой подряд - на данный момент команда набрал 11 очков, с которыми возглавляет Столичный дивизион.

Результаты матчей:

Монреаль - Торонто 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)

Шайбы: 26:11 Гальченюк - 1:0, 44:18 Кадри - 1:1, 47:24 Вебер - 2:1.

Филадельфия - Питтсбург 4:5 (2:3, 2:1, 0:1)

Шайбы: 09:48 Ворачек - 1:0, 13:02 Симмондс - 2:0, 15:44 Кросби - 2:1, 16:27 Кросби - 2:2, 16:39 Каллен - 2:3, 29:38 Малкин - 2:4, 33:16 Жиру - 3:4, 35:28 Ворачек - 4:4, 48:33 Малкин - 4:5.

Детройт - Бостон 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

Шайбы: 37:11 Шаллер - 0:1.

Нью-Джерси - Тампа-Бэй 3:1 (2:0, 1:0, 0:1)

Шайбы: 03:57 Энрике - 1:0, 13:13 Северсон - 2:0, 25:22 Смит-Пелли - 3:0, 41:59 Джонсон - 3:1.

Миннесота - Даллас 4:0 (1:0, 0:0, 3:0)

Шайбы: 05:35 Гранлунд - 1:0, 43:08 Нидеррайтер - 2:0, 50:54 Стаал - 3:0, 52:37 Граовац - 4:0.

Сент-Луис - Лос-Анджелес 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Шайбы: 43:43 Швартц - 1:0.

Аризона - Колорадо 2:3 (1:0, 0:1, 1:2)

Шайбы: 14:57 Врбата - 1:0, 25:51 Дюшен - 1:1, 41:42 Р. Бурк - 1:2, 51:24 Дюшен- 1:3, 55:56 Ридер - 2:3.

Ванкувер — Вашингтон 2:5 (1:2, 1:1, 0:2)

Шайбы: 17:57 Йоханссон - 0:1, 18:12 Уилсон - 0:2, 19:54 Хансен - 1:2, 28:58 Йоханссон - 1:3, 37:17 Хорват - 2:3, 57:33 Оши - 2:4, 58:42 Альцнер - 2:5.

Сан-Хосе - Нэшвилл 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)

Шайбы: 15:28 Донской - 1:0, 22:47 Павелски - 2:0, 23:04 Вингелс- 3:0, 39:18 Нил - 3:1, 58:40 Торнтон - 4:1.