"Донбасс" выиграл у "Кременчука" в центральном матче тура УХЛ

В Дружковке (Донецкая обл.) завершился центральный матч 15-го тура чемпионата Украинской хоккейной лиги, в котором "Донбасс" принимал "Кременчук" о одержал победу в противостоянии лидеров чемпионата, сообщает официальный сайт "Донбасса".

Судба матча была решена в овертайме, где "Донбасс" забросил победную шайбу - 3:2.

Счет на третьей минуте матча открыли гости. Гол получился несколько курьезным, а потому и неожиданным. Дмитрий Чорный выполнял прострельную передачу, однако рикошетом от защитника дончан шайба предательски проскочила в сетку.

В стремлении выровнять счет на табло "Донбасс" еще до первого перерыва создал три убойных момента. Однако удача в этот раз была на стороне "Кременчука". Бессильными оказались Захарченко и защитники уже во втором периоде, когда массированный натиск подопечных Анатолия Степанищева увенчался успехом. Игорь Кугут и Евгений Никифоров доставили шайбу Роману Благому, а тот в касание восстановил паритет, записав на свой лицевой счет очки в третьей игре кряду - 1:1.

Регулярным атакам и мощному натиску гости предпочли контригру, и она снова принесла результат. Максим Слыш, закатившись за ворота сделал пас Сергею Кузьмику и тот точно поразил дальний от Царегородцева угол. По большому счету, за исключением гола гости и не угрожали владениям хозяев, практически весь период проведя в обороне. Казалось, что удерживать атакующую прыть дончан кременчужанам долго не удастся. Тем нее на второй перерыв команды ушли при счете 1:2.

Напряжение в третьем периоде достигло своего пика на 55-й минуте, когда момент у ворот "Кременчука" закончился потасовкой. Не по-мужски себя повел Эдуард Захачренко, который коньком пнул лежащего на льду Олега Шафаренко. Судьи подобное поведение расценили удалением голкипера до конца матча. За минуту до конца тренер хозяев Анатолий Степанищев пошел ва-банк, выпустив шестого полевого игрока вместо вратаря и не прогадал. С первым броском дончан занявший место в "рамке" Петленко справился, а вот на добивание Благого уже не успел.

Решающий гол в овертайме, на 3-й минуте забил Толстушко.

Таким образом, дончане сравнялись по очкам с командой из Крменчуга - по 30, но вышли на 1-е место по дополнитиельным показателям. К тому же, "Донбасс" провел в нынешнем сезоне на две игры меньше.

"Донбасс" Донецк – "Кременчук" Кременчуг – 3:2 OT (0:1, 1:1, 1:0, 0:0).

Шайбы: 0:1 Чорный, 02:59, 1:1 Р.Благой (Никифоров, Кугут), 28:52, 1:2 Кузьмик (Слыш), 33:03, 2:2Р.Благой (Победоносцев), 59:46-бол, 3:2 Толстушко (Буценко), 62:30.