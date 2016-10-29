Хоккейному киевскому "Соколу" исполнилось 53 года

Хоккейной команде "Сокол" (Киев), которая много лет была флагманом украинского хоккея, исполнилось 53 года, собщается на страничке Чемпионата мира-2017 по хоккею в Facebook.

27 октября 1963 года, на домашней арене, хоккейная команда «Динамо» (Киев) принимала СКА из Куйбышева (ныне - Самара). Уже на 2-й минуте игры Виктор Мартынов стал автором первой шайбы, в первой, в истории киевлян, игре. Киевляне выиграли матч со счетом 4:2.

Наставник «Динамо» Дмитрий Богинов собрал команду с нуля и всего за два сезона вывел ее в высший дивизион.

На следующий день, 28 октября, наши хоккеисты провели второй матч в истории команды, которая позже стала «Соколом» и собирала полные трибуны киевского Дворце Спорта.

"Сокол" выступал под названиями «Динамо» (1963—1973), «Сокол» (1973—1992, 1993—настоящее время), «Сокол-Эскулап» (1992—1993).

Наивысшим достижением команды в советский период является бронзовая медаль чемпионата СССР сезона 1984/85.

Команда является 12-кратным чемпионом Украины (1993, 1995, 1997, 1998, 1999, 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010). Обладатель Кубка Украины (2007). Чемпион Восточно-Европейской хоккейной лиги (1998, 1999). Обладатель Кубка ВЕХЛ (1998, 1999).

Сейчас киевский "Сокол" существует только юридически. Команда расформирована после сезона 2013/14, где в регулярном чемпионате Украины заняла третье место и завершила сезон проигрышем в полуфинале плей-офф.