"Эдмонтон" продлил победную серию в НХЛ до пяти матчей

Команда Национальной хоккейной лиги "Эдмонтон Ойлерз" продлила победную серию в сезоне 2016/17, обыграв "Ванкувер Кэнакс" со счетом 2:0.

"Эдмонтон" одержал пятую победу подряд и выиграл седьмой матч из первых восьми. Это лучший старт сезона в исполнении "Ойлерз" с сезона 1985-86, когда они выиграли восемь из девяти первых игр.

Победная шайба на счету Коннора Макдэйвида, который с 12 очками единолично лидирует в гонке бомбардиров. Вратарь Кэм Тальбо оформил второй шатаут за три последних матча, отразив 26 бросков. Тальбо является лучшим вратарем лиги по числу побед (семь).

Каролина — Нью-Йорк Рейнджерс 3:2 (1:1, 2:1, 0:0)

Шайбы: 08:31 Зуккарелло — 3 (Зибанеджад, Бучневич — больш) — 0:1, 12:34 Скиннер — 3 (Хэнифин, Раск) — 1:1, 20:33 Скиннер — 4 (Пеши, Слэвин) — 2:1:, 32:17 Зуккарелло — 4 (Макдонаг, Лундквист) — 2:2, 39:39 Биккелл — 1 (Скиннер, Раск — больш) — 3:2

Вратари: Уорд — Лундквист

Броски: 21 (6+8+7) — 30 (11+12+7)

Три звезды: Скиннер, Уорд, Раск — все Каролина

Нью-Джерси — Чикаго 2:3 (в овертайме) (1:0, 0:1, 1:1, 0:1)

Шайбы: 15:32 Паренто — 3 (Смит-Пелли, Аувиту — больш) — 1:0, 26:48 Панарин — 3 (Кэйн, Сибрук — больш) — 1:1, 44:06 Мур — 1 (Палмьери, Холл) — 2:1, 57:49 Хосса — 2 (Паник, Тэйвз) — 2:2, в овертайме 01:15 Анисимов — 5 (Панарин, Кит) — 2:3

Вратари: Кинкейд — Кроуфорд

Броски: 32 (12+16+4+0) — 29 (7+5+14+3)

Три звезды: Анисимов (Ч), Хосса (Ч), Мур (НД)

Калгари — Оттава 5:2 (1:2, 2:0, 2:0)

Шайбы: 05:24 Хэмилтон — 1 (Гудро, Йокипакка) — 1:0, 11:31 Карлссон — 3 (Хоффман, Брассар — больш) — 1:1, 14:51 Туррис — 4 (Фанеф, Дзингель — больш) — 1:2, 21:25 Беннетт — 3 (Чиассон, Хэмилтон) — 2:2, 30:26 Хэмилтон — 2 (Ферланд, Броуди) — 3:2, 49:33 Монахэн — 4 (Гудро, Чиассон) — 4:2, 52:19 Фролик — 4 (Бэклунд, Ткачак) — 5:2

Вратари: Эллиотт — Хэммонд (Драйджер)

Броски: 19 (4+8+7) — 33 (11+15+7)

Три звезды: Хэмилтон, Эллиотт, Чиассон — все Калгари

Колорадо — Виннипег 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

Шайбы: 28:29 Маттиас — 2 (Армиа, Моррисси) — 0:1

Вратари: Варламов — Хатчинсон

Броски: 37 (6+11+20) — 21 (10+7+4)

Три звезды: Хатчинсон, Маттиас, Армиа — все Виннипег

Анахайм — Коламбус 0:4 (0:4, 0:0, 0:0)

Шайбы: 10:12 Ганье — 1 (Хартнелл, Седлак) — 0:1, 10:33 Саад — 2 (Фолиньо, Веренски) — 0:2, 13:50 Саад — 3 (Фолиньо, Веннебрг) — 0:3, 14:10 Ганье — 2 (Фолиньо, Веннберг — больш) — 0:4

Вратари: Гибсон — Бобровский

Броски: 35 (12+13+10) — 37 (19+8+10)

Три звезды: Саад, Ганье, Фолиньо — все Коламбус

Ванкувер — Эдмонтон 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Шайбы: 31:31 Макдэвид — 5 (Лучич, Ландер) — 0:1, 58:40 Лучич — 4 (Ларссон) — 0:2

Вратари: Миллер — Талбо

Броски: 26 (9+8+9) — 27 (6+12+9)

Три звезды: Талбо (Э), Миллер (В), Макдэвид (Э)