Сеуканд сменил Шахрайчука на посту главного тренера "Дженералз"

Тренерский тандем Вадим Шахрайчук и Константин Симчук покинули команду "Дженералз" по обоюдной договоренности с руководством клуба, сообщает официальный сайт клуба.

Новым главным тренером стал известный украинский специалист Александр Сеуканд.

В бытность игроком, Александр Юрьевич выступал за московские "Крылья Советов", а также киевские "Сокол" и ШВСМ.

В начале 90-х Александр Сеуканд приступил к тренерской деятельности, возглавив "Сокол". Также он прекрасно известен по своей продолжительной работе в национальной сборной Украины.

До недавних пор Александр Сеуканд возглавлял столичный клуб "Льдинка-Компаньон", с которым завоевывал золотые медали чемпионата Украины.

С 28 октября новый наставник Дженералз приступил к работе с командой.

Как сообщал УНИАН, на данный момент "Дженералз" идет на 4-м месте в турнирной таблице Украинской хоккейной лиги, набрав в 13 матчах 23 очка.

Следующую игру киевляне проведут 2 ноября, против принципиального соперника донецкого "Донбасса".