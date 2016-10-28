"Детройт" одержал шестую победу подряд в регулярном сезоне НХЛ

"Детройт Ред Уингс" одержал шестую победу подряд в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги в ночь пятницу, обыграв "Сент-Луис Блюз".

Матч закончился победой "крыльев" в серии буллитов - 2:1.

Во втором периоде Кевин Шатерник из "Сент-Луиса" открыл счет, но спустя 11 с половиной минут Франс Нильсен восстановил равновесие - 1:1. Первая и третья 20-минутки оказались нерезультативными, равно как и овертайм. В серии буллитов командам для оределения победителя понадобилось пробить по 8 бросков. И только после этого определилось преимущество "Детройта". Бросок игрока "Сент-Луиса" Дмитрия Яшкина отбил вратарь, а Хенрик Зеттерберг принет "Детройту" победу.

В других матчах дня "Нью-Йорк Айлендерс" проиграл "Питтсбург Пингвинз" - 2:4, "Миннесота Уайлд" обыграла "Баффало Сейбрз" - 4:0, "Финикс Койотис" были сильнее "Филадельфиии Флайерз" - 5:4, "Флорида Пантерс" уступили "Торонто Мэфпл Лифс" - 2:3, "Тампа-Бей Лайтнинг" проиграла "Монреаль Канадиенс" - 1:3, "Даллас Старз" проиграл "Винипег Джетс" - 1:4, "Нешвил Предаторз" уступили "Лос-Анджелес Кингз" - 2:3, а "Коламбус Блю Джекетс" проиграли "Сан-Хосе Шаркс" - 2:3.