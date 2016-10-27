НХЛ. "Монреаль" и "Эдмонтон" добыли по шестой победе подряд и укрепились в качестве лидеров конференций

Команда "Монреаль Кэнэдиэнс" обыграла "Нью-Йорк Айлендерс" со счетом 3:2, завоевав свою шестую подряд победу в чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Победный гол за канадцев забил защитник Ши Вебер, для которого эта шайба стала уже третьей в сезоне. Теперь в активе "Монреаля" шесть побед в семи матчах сезона и 13 очков в турнирной таблице. С такими показателями "Монреаль" занимает первое место в Атлантическом дивизионе, Восточной конференции и всем регулярном чемпионате НХЛ.

Лидер Западной конференции "Эдмонтон" прошедшей ночью также одержал шестую победу подряд. "Ойлзерз" обыграли со счетом 4:1 "Вашингтон Кэпиталз" и теперь имеют 12 очков в турнирной таблице.

Нью-Йорк Айлендерс - Монреаль - 2:3 (0:0, 1:1, 1:2)

Шайбы: 23:10 Байрон - 0:1, 35:17 Таварес - 1:1, 51:21 Дано - 1:2, 54:16 Зайденберг - 2:2, 57:03 Вебер - 2:3.

Нью-Йорк Рейнджерс - Бостон - 5:2 (0:2, 3:0, 2:0)

Шайбы: 00:10 Пастрнак - 0:1, 14:44 Чарник - 0:2, 29:16 Нэш - 1:2, 36:35 Хэйес - 2:2, 39:24 Пирри - 3:2, 42:23 Пирри - 4:2, 43:06 Визи - 5:2.

Эдмонтон - Вашингтон - 4:1 (0:0, 2:0, 2:1)

Шайбы: 27:48 Пулио - 1:0, 37:08 Пулио - 2:0, 40:09 Овечкин - 2:1, 41:25 Марун - 3:1, 49:57 Лучич - 4:1.

Анахайм - Нэшвилл - 6:1 (1:0, 5:0, 0:1)

Шайбы: 02:57 Ритчи - 1:0, 24:26 Силфверберг - 2:0, 29:30 Силфверберг - 3:0, 35:04 Перри - 4:0, 37:00 Кольяно- 5:0, 39:13 Фаулер - 6:0, 47:43 Уилсон - 6:1.